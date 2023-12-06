TIME dergisi bir kez daha yılın kişisini seçti. Derginin seçimi ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift oldu.

1923 yılında Briton Hadden ve Henry Luce tarafından ABD'nin New York kentinde kurulan TIME, şehrin ilk haftalık haber dergisi olmuştu. O günden beri dünyanın en ünlü dergilerinden biri olmayı başaran Time, 1927'den bu yana da her yıl "Yılın Kişisi"ni seçiyordu. Şimdi ise 2023 için kimin seçildiği açıklandı.

Taylor Swift, Yılın Kişisi seçildi

Dünya çapında milyonlarca hayrana sahip 33 yaşındaki ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, Time tarafından 2023 Yılın Kişisi seçildi. TIME dergisinden yapılan açıklamada, “Gezegendeki 8 milyar kişiyi temsil edecek tek bir kişiyi belirlemek kolay bir görev değil. Mutluluğu temsil eden, dünyaya ışık getiren birini seçtik. Hava durumu gibiydi, her yerdeydi.” ifadeleri kullanıldı.

Eras Turnesi adlı turnesi ile gişe rekorları kıran, hatta bilet satışlarıyla online bilet satış sitesi Ticketmaster hakkında soruşturma açılmasına da neden olan Taylor Swift, aynı zamanda çok büyük bir hayran kitlesine de sahip. Yıldız ismin 10 yıllık albümü 1989, bu yıl içinde yeniden kaydedilerek 1989 (Taylor's Version) adıyla yeniden satışa çıkmış ve yılın en çok satan albümü olmuştu.

Taylor Swift, TIME dergisinin verdiği unvanla ilgili olarak dergiye verdiği röportajda, şimdiye kadar en gururlu ve en mutlu anın bu an olduğunu ifade ederken, "33 yaşımda bu unvana layık görülmek kariyerimde büyük bir dönem noktası." dedi. Swift, kısa bir süre önce de Sir Paul McCartney ve Lionel Richie'yi geride bırakarak yedi defa "yılın şarkısı" dalında Grammy adaylığı elde eden ilk isim olmuştu.

1927 yılından beri gelenekselleşmiş olan "yılın kişisi" unvanı, derginin editörleri tarafından o yıl ama iyi ama kötü haberlerde gündemi etkileyen insanlara veriliyor. 2006 yılında hayatta idiyseniz sizin de 2006 yılında Yılın Kişisi olarak seçildiğinizi belirtelim. Dergi o yılda okuyucularına teşekkür etmek amacıyla böyle bir hamle yapmıştı.

2022'de ise Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski seçilmişti: