Tinder'a Dünya Genelinde Erişim Sorunu Yaşanıyor

Sohbet uygulaması Tinder'a erişimde kullanıcılar arasında sorun yaşanıyor.

Birbirine yakın olan kullanıcıların beğen veya beğenme tuşlarına basarak eşleşim sağladığı ve sohbet etme şansı yakaladığı Tinder uygulaması, bugün (TSİ) 14.00'da erişim sorunları yaşamaya başladı. Erişim sorunun dünya genelinde yaşanması, Tinder yetkililerini acilen harekete geçirdi ancak sorunun halen devam ettiği kaydedildi.

Tinder'da yaşanan sorun ABD içerisinde en çok New York bölgesinden bildirilirken aynı sorun Avrupa'da başını alıp gitmiş durumda. Sorunlarını dile getiren kullanıcılardan bazıları, daha önce eşleştiği kişilerin ve daha önceki mesajlarının hepsinin uygulamalarından silindiğini iddia ediyor. Eğer bu durum sunuculara erişilemediğinden değil de verilerin silinmiş olmasından kaynaklanıyor ise Tinder'ın başı büyük belada demektir.

Oldukça popüler sohbet uygulaması Tinder'da yaşanan sorunun saatlerdir çözülememiş olması, Tinder kullanıcılarının oldukça sinirini bozdu. Yaşanan erişim sorunu sebebiyle kullanıcılar, dertlerini Twitter üzerinden paylaştıkları gönderilerle anlattılar.

Tinder'a erişim sorunu olduğu için mi eşleşmemi kaybettim yoksa hoşlandığım kız mı beni eşleşilenlerinden çıkardı. LÜTFEN sorunu düzeltin kalbim acıyor.

#Tinder 'a erişim sorunu yaşanıyor. Paylaşılan Tweet'ler ise gerçekten şahane.

#Tinder gitti. Gelecekteki kocam da öyle. Kahretsin Tinder!!!

Tinder için çözüm!!!