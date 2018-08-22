Tinder'da Herkese Aynı Yer ve Zamanda Randevu Veren Kadın

ABD'de, çöpçatanlık uygulaması Tinder'da tanıştığı bütün erkeklere aynı yer ve zamanda randevu veren Natasha Aponte, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Akıllı telefonlardaki flört uygulamaları, tüm dünyada, gitgide daha popüler bir hale geliyor. En ünlü çöpçatanlık uygulamalarından biri olan Tinder’ın nelere aracılık edebileceğine ilişkin son ilginç olay ise, ABD’nin New York kentinde yaşandı.

Sosyal medya hesaplarında kendisini oyuncu, şarkıcı ve model olarak tanıtan Natasha Aponte isimli genç kadın; Tinder’da görüştüğü tüm erkeklere Union Square’de, aynı saatte randevu verdi. Bir arkadaşının DJ performansı için randevu veren Aponte ile buluşmak amacıyla meydana gelen onlarca erkek, oraya öbür erkeklerin de DJ'i seyretmek için geldiğini sandı. Fakat birkaç erkek arasında geçen kısa bir sohbet ve ardından Aponte’nin sahneye çıkarak mikrofonla konuşma yapması, gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.

Aponte, bütün erkekleri bir araya topladıktan sonra sahneye çıktı

Olayın sosyal medyanın gündemine oturması ise, Aponte ile buluşmak için meydana giden bir erkeğin yaşananları Twitter hesabında paylaşması sayesinde oldu. Spencer ismindeki kullanıcı, yaşananları, 'Size 21. yüzyılda flörtleşmek ve insanlığın düşüşü ile alakalı müthiş bir olay anlatacağım. Bu benim başıma geldi, sizin de başınıza gelebilir' diyerek yazmaya başladı.

Spencer’ın tweetleri kısa sürede viral oldu. Aynı zamanda, yaşananlara ilişkin başka videolar da ortaya çıktı.

Natasha Aponte ise sahnedeki konuşmasında; randevulaşmanın zorlaştığını, herkesi aynı yere çağırınca neler olduğunu görmek istediğini aktardı.

Aponte, kendisinin bir ilişki için ideal birisi olduğunu açıkladıktan sonra, bazı kriterlere uymayan erkeklerin alanı terk etmesini istedi. (Fakat o esnada alanda bulunan kimi erkeklerin Aponte’yi yuhaladığı ve kendiliğinden gittiği görüldü.)

Aponte, sırayla: Trump’a oy verenlerin, sevgilisi olanların, eski kız arkadaşları tarafından terk edilenlerin alandan ayrılmasını istedi. (Ayrıca başka kriterler de sıraladı.)

Ama bir süre sonra, Aponte’nin viral pazarlama şirketi 'Rob Bliss Creative' ile çalıştığı ve alana büyük bir kamera ekibi ile birlikte geldiği ortaya çıktı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yaşananlarla alakalı bir video yakın zamanda internette paylaşılacak.

Tabii bu arada bu olay da, çöpçatanlık uygulamalarının kişisel alanlardan çıkarak bir pazarlama platformuna dönüştüğünü göstermesi açısından tarihe geçmiş oldu.