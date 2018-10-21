Tinder’da Profil Açılan Robot, 2 Saatte 92 Eşleşme Aldı

Çöpçatan platformu Tinder’da garip bir olay yaşandı. Tinder’da profili açılan bir seks robotu, yalnızca 2 saatte 92 eşleşme alarak ilginç bir çalışmaya imza attı.

Son yıllarda robot teknolojisi büyük bir hızla gelişmeye başladı. Bu gelişmeler, normal olarak yetişkin robotların da popülerleşmesini sağlıyor. Son derece gerçekçi bir şekilde üretilen seks robotları, binlerce dolarlık fiyatları ile dikkat çekerken, çeşitli sanatçılar tarafından da bazı sosyal deneylere konu oluyorlar.

Kaynak arayışında olan film yapımcısı Jimmy Meihel, gerçekçi bir seks robotunu Tinder’a ekledi. Seks robotu, yalnızca 2 saat içerisinde 90 farklı kişiden eşleşme aldı. İnsanların seks robotu işçilerine karşı nasıl baktığını araştıran Meihel, yapay zeka ve robot teknolojisinin gelecekte seks sektörüne ne denli hizmet edeceğini de kanıtlamış oldu.

Daily Star’a konuşan Meihel, Tinder’da Harmony isimli bir randevu profili oluşturduğunu ve cuma gecesi 9 ile 11 arasında 92 farklı adamın robotla ilgilendiğini söyledi. Meihel, Harmony’nin profilinde robotik beynini açıkça gösteren görseller de paylaştı. Robot olduğunu belli etmek için görselleri o şekilde ayarlayan Meihel, açıklama kısmına da, “Merhaba, en gelişmiş yapay zeka ile anatomik olarak doğru, cinsel olarak yetenekli bir robotum. Benimle ilgilenenleri görmek için Tinder’dayım” yazdı.

Ultra - yüksek teknolojili seks oyuncaklarından birini satın almak için en az 85 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu tarz robotlar, tartışmalara konu olmaya devam etse de Japonya ve Çin başta olmak üzere pek çok ülkede büyük bir hızla yaygınlaşıyor.