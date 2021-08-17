Popüler flört uygulaması Tinder, kullanıcıların hesap doğrulaması yapmalarını sağlayan yeni bir özelliğini duyurdu. Kullanıcılar, bu özellik kapsamında resmi kimlik kartlarını kullanarak hesap doğrulaması yapabilecekler. Kimlik kartı ile doğrulama yapan kullanıcılara, özel bir rozet verilecek.

Özellikle de Z kuşağı arasında oldukça popüler bir flörtleşme uygulaması olan Tinder, kullanıcılarını sahte hesap ve kötüye kullanıma karşı korumak için yeni bir karar aldığını duyurdu. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yakın bir gelecekte resmi kimlik kartlarını kullanarak doğrulama yapabilecekler. Bu sayede bir kullanıcının, gerçekten de profil fotoğrafındaki kişi olduğu kolaylıkla anlaşılabilecek.

Tinder yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre kimlik kartı ile doğrulama işlemi, tamamen gönüllülük esasına göre çalışacak. Yani hiçbir kullanıcı, kimlik bilgilerini Tinder'a göndermek zorunda kalmayacak. Uygulamanın tıpkı selfie ile doğrulama özelliği gibi kimlikle doğrulama işlemi de kullanıcılar için bir rozet sunacak. Diğer kullanıcıların da göreceği bu rozet, gerçek ve fotoğraflardaki kullanıcı olduğunuzun anlaşılmasına imkan tanıyacak.

Tinder'ın kimlikle doğrulama özelliği, aşama aşama kullanıcılara sunulacak

Tinder, yeni doğrulama özelliğinin etap etap kullanıcılara sunulacağını ifade ediyor. Bunun nedenleri üzerine araştırma yapan The Verge'ün ulaştığı sonuçlara göre Tinder yönetimi, özellikle de LGBT bireylere şiddetle karşı olan hükümetlere karşı kullanıcılarını korumak için böyle bir karar aldı. Platform yönetimi, yerel uzmanlarla iş birliği yaparak bu süreci yönetmeye çalışacak.

Tinder'ın böyle bir karar almasının esas nedeni, giderek yaygınlaşan dolandırıcılık olayları. ABD'de geçtiğimiz yıl için yapılan bir araştırmaya göre flört uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılıklar, 300 milyon doların buharlaşmasına yol açtı. İşte Tinder'ın yeni hamlesi, kullanıcıları özellikle de bu tip dolandırıcılıklardan korumuş olacak.