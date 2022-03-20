Sağlık sektöründe bir süredir devam etmekte olan huzursuzluk durumuna bir yenisi daha eklendi. 'Tıp fakülteleri kapatılsın' etiketi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son zamanlarda artan sağlık çalışanlarına şiddet vakalarından ve aşırı çalışma şartlarından memnun olmadıklarını dile getirip seslerini duyurmak isteyen sağlık çalışanlarının yaptığı grevler sık sık gündeme geliyor. Yıllarca gördükleri eğitimin karşılığını alamadıkları için sağlık çalışanları durumdan şikayetçi olurken, toplumun bir kısım da sağlık çalışanlarını, özellikle de doktorları ‘kibirli’ olmakla suçluyor ve ortada bu kadar şikayet edecek bir durum olmadığını düşünüyor. Hatta bazıları, kendilerinde sağlık çalışanlarına ‘hak ettiniz’ gibi şeyler söyleme hakkını bile buluyor.

Bu fikir ayrılığının etkileri, her konuda olduğu üzere sık sık sosyal medyaya da yansıyor. Şimdiyse Twitter’da açılan #tıpfakültelerikapatılsın etiketi gündem olmuş durumda.

Etiket, duruma dikkat çekmek isteyen sağlık çalışanları tarafından TT yapıldı

Hakkında şu ana kadar 80 binden fazla paylaşım yapılan #tıpfakültelerikapatılsın etiketi sosyal medyanın gündemine oturdu. Etiket, içinde bulundukları duruma ve haklarında söylenenlere tepkili olan sağlık çalışanları tarafından konuya dikkat çekmek için TT yapıldı.

Sağlık çalışanları ve onları destekleyen vatandaşlar, tıp fakültelerinin kapatılması halinde olabilecekleri kimi zaman ciddi kimi zamansa esprili bir şekilde ifade ederek duruma karşı tepkilerini ortaya koyarken, bunlara oranla daha az olsa da etiketi ciddiye alarak akıl almaz bir şekilde ‘destek’ verenler de yok değil. Kimileri ise böyle bir etiket başlatmanın mantıksız olduğunu düşünerek doktorlara ya da doktorları eleştirenlere değil; direkt konuya tepki gösterdi.

Bununla birlikte doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının gereksiz yere olayı bu kadar büyüttüğünü, her mesleğin kendisine göre zorlukları olduğunu ifade edenler de mevcut. Tabii bu noktada herkesin daha iyi çalışma şartları için içinde bulunduğu durumdan şikayetçi olma ve bunu protesto etme hakkının olduğunu, bu kişilerin "Sizin bizden ne farkınız var, biz de kendi işimizden memnun değiliz" diyerek sağlık çalışanlarına veya başka bir meslek grubuna tepki göstermek için harcadıkları zamanı kendi işlerinin çalışma şartlarını iyileştirmeye çalışmak için kullanabileceklerini de hatırlatmak gerekiyor.

İşte sosyal medyanın gündemine oturan o etikete gelen tepkiler

Etiketi 'gerçekten tıp fakülteleri kapatılsın' demek için kullananlar da vardı...