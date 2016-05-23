Tıpkısının Aynısı Apex Legends Cosplayi

Apex Legend'ın dünyanın en popüler oyunlarından biri haline gelmesi, oyuna ait cosplay çalışmalarının da artmasına neden oldu.

Apex Legend, oyun dünyasının ortasına yıldırım gibi bir anda düştü ve iki yıldır oyun piyasasını domine eden PUBG ve Fortnite gibi rakiplerine adeta ‘siz biraz dinlenin’ dedi. Apex Legend’ın kısa sürede milyonlarca oyuncuya oluşması, Apex Legend ile ilgili içeriklerin de kısa sürede artmasına neden oldu.

Apex Legend, battle royal oyunları içinde belki de en özgün karakterlere sahip oyun. Bu nedenle oyun, ünlü cosplayerlar için maden niteliği taşıyor. Başarılı Apex Legend cosplaylerinden biri, ünlü cosplayer Kay Bear’dan geldi. Lifeline karakterinin cosplayini oluşturan Bear’in iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

Bir diğer başarılı cosplay ise Rus cosplayer Olya Bony’den geliyor. Wraith karakterini canlandıran Bony’nin muhteşem kostümünü karakterin gerçeğinden ayırmak neredeyse imkansız.