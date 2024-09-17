Titan denizaltısının patlamadan önce gönderdiği "her şey yolunda" mesajı ve trajedinin detayları hakkında şok edici bilgiler ortaya çıktı.

Titan denizaltının patlamadan önceki son mesajı, "her şey yolunda" şeklindeydi. Bu mesaj, denizaltının ana gemisiyle yaptığı son iletişimi ve olayın kritik anlarını gözler önüne seriyor. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titan’ın patlamadan önceki son iletişimlerine ve patlama anına dair detaylara dair bilgiler sundu.

Titan, Haziran 2023’te Titanic’in enkazına iniş yaparken patladı. Dalışının ilk iki saatinde, denizaltı ile ana gemisi arasında iletişim tamamen kesildi. Son olarak saat 10:47’de, 3.346 metre derinlikte iki ağırlık bıraktığını bildiren Titan, "her şey yolunda" mesajını gönderdi. Bu mesajın ardından iletişim kesildi ve denizaltı bir daha yüzeye çıkamadı.

Titan’ın geçmişte yaşadığı ekipman sorunları açığa çıktı

Sahil Güvenlik yetkilileri, Titan’ın yapısal sorunlarını ve geçmişte yaşadığı teknik arızaları ayrıntılı bir şekilde inceledi. Titan’ın 2021 ve 2022 yıllarında Titanic’e yapılan 13 dalışta toplam 118 ekipman sorunu yaşadığı belirlendi. Bu sorunlar arasında ön camın düşmesi ve bataryaların bitmesi gibi ciddi aksaklıklar vardı. OceanGate, denizaltının tasarımı ve güvenliği konusundaki eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Olayın ardından OceanGate, tüm operasyonlarını askıya aldı ve şu anda tam zamanlı personeli bulunmuyor. Soruşturmalar, benzer trajedilerin önüne geçmek için önemli önerilerde bulunmayı hedefliyor. Titan’ın son anlarına dair detaylar ve güvenlik önlemleri üzerine yapılan incelemeler ise devam etmekte.