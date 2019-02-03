Titanfall'un Battle Royale Modu Pazartesi Açılabilir

Electronic Arts'ın sevilen oyunlarından olan Titanfall, battle royale oyunlarını sevenler için yeni bir opsiyona sahip olacak. Şimdilik tüm bunlar bir söylenti olarak kalsa da belirtilen tarihe yalnızca bir gün kaldı. Apex Legends adı verilen bu oyun modunda, sunucular 60 kişilik olacak ve takımlara maksimum 3 oyuncu dahil olabilecek.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir söylentiye göre, Titanfall'un battle royale türevi olan Apex Legends, 4 Şubat Pazartesi günü duyurulacak ve oyunculara açılacak. Bu söylenti öncelikle TheQuartering adlı YouTuber tarafından ortaya atıldı ve sonrasında Rod Breslau tarafından Twitter'da paylaşıldı.

"Oyun hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Respawn'ın 4 Şubat Pazartesi günü Apex Legends'ı duyuracağını onayladı. Titanfall Hero Battle Royale modu PC, PS4 ve Xbox One'da oyunculara ücretsiz olarak sunulacak."

Brelau, Apex Legends'ın PC, PS4 ve Xbox One'da oyunculara sunulacağını söyledi. Buna ek olarak, sunucu başına maksimum 60 oyuncu ve her takım başına maksimum 3 oyuncunun yer bulabileceği bir oyun moduyla karşı karşıya olduğumuz iddia ediliyor.

Apex Legends'ın aslında Titanfall mekaniklerine sahip olmayacağı ve Valve'ın Source oyun motorunda çalışacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Bu iddiaların yanı sıra Apex Legends'ı doğrulayan bir diğer işaret ise PlayApex.com URL'sinin Electronic Arts'ın sitesine yönlendiriyor olması. Oyun Endüstrisi Uzmanı Nibel, EA'in 2018'de Apex Legends'ı ve Project Apex'i markalaştırdığını belirtti.

Tüm bu karmaşanın sonucunda eğer söylentiler doğruysa zaten Pazartesi gününe kadar haberimiz olacaktır.