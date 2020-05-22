Titanic ile Batan 118 Yıllık Radyotelegraf Kurtarılabilir

RMS Titanic adlı bir kurtarma şirketi, yüz yılı aşkın süre önce batan Titanic'teki değerli bir ekipman olan İtalyan mucit Guglielmo Marconi tarafından icat edilen radyotelegrafını batıktan çıkarmayı hedefliyor.

Batmaz denilen gemi Titanic, bundan yaklaşık 110 yıl önce okyanusun derinliklerine gömüldü. Titanic ile birlikte pek çok değerli eşya ve bilgi de gemi ile birlikte okyanusun derin sularında bir başına kaldı. Ancak uzun yıllardır Titanic üzerinde araştırmalar yapan bir kurtarma şirketi, gemideki değerli bir ekipmanı çıkarmak için batığı yeniden ziyaret edecek.

Yüzyılı aşkın bir süredir olduğu gibi, Titanic'in enkazı yine güçlü fikirlere ve derin keşiflere ilham vermeye devam ediyor. ABD'nin Virginia eyaletindeki bir hakim, bir kurtarma şirketinin Titanic'teki orijinal Marconi radyotelegrafını almak için batığı araştırmasına izin verdi. Peki bu araç, neden bu kadar önem arz ediyor?

Kurtarma ekibi, Titanic'teki tarihi öneme sahip ekipmanı çıkarmak istiyor

Guglielmo Marconi, Heinrich Hertz gibi büyük bilim insanlarının izinden giden yetenekli, çalışkan bir mucitti. Marconi, iletkenler ve radyo dalgaları ile denemeler yapmaya başladı ve geliştirdiği şey kablosuz olarak mors kodunda mesaj göndermeyi sağlayan radyotelegrafi oldu. Marconi'nin cihazı, o yıllarda P. & O. Orient, White Star ve Aberdeen şirketlerinin tüm yolcu gemilerine takıldı.

White Star'ın amiral gemisi Titanic de o gemilerden biriydi ve geminin odalarından biri sadece Marconi radyotelegraf ekipmanına ayrılmıştı. Yani ekipman oldukça büyük ve dalgıçların kolayca çekip alabilecekleri bir şey değil. Öte yandan Titanic, karmaşık kurtarma yasalarına tabii olan büyük batıklardan biri.

Titanic'in batığının araştırılması sadece yasal çerçevede tartışılmıyor. Titanic, 15 Nisan 1912'de battığında en az 1500 kişi de onunla birlikte sulara gömüldü ve birçok insan geminin enkazını dokunulmaması gereken bir mezar alanı olarak görüyor. Ancak yapılan anlaşmalar "önemli ölçüde bozulma riski" taşıyan eşyaların geri kazanılmasına izin veriyor. Marconi radyotelegrafının davaya dahil da olduğu nokta tam olarak burası.

Daha önce yapılan analizler, enkazların çoğunun kurtarma gruplarının ilgilenmesi için yeterince değerli olmadığı sonucuna varıyordu. Araştırmaların maliyeti çok yüksek ancak RMS Titanic şirketi gerekli bütçeyi sunabilirse, paha biçilemez ekipmanı alabilmek için gemi batığını ziyaret edebilecek.