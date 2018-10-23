Titanik'in Kopyası 2022'de İlk Yolculuğuna Çıkacak

106 yıl önce batan Titanik'in bir kopyası olacak gemi, 2022 yılında ilk yolculuğunu gerçekleştirecek.

Bundan 106 yıl önce, 15 Nisan 1912’de New Foundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak batan meşhur Titanik transatlantik gemisinin bir kopyası geliştirilecek. Titanik II adını alacak olan gemi, 2022 yılında ilk yolculuğuna çıkacak. Gemi, aynı orijinal Titanik’teki gibi 2400 yolcu ve 900 mürettebat kapasitesine sahip olacak ve orijinal geminin yol aldığı rotada seyredecek.

Bir asırdan daha uzun bir süre önce batan bir geminin kopyasını yapmaktaki amaç nedir, olayı tekrar yaşatmak mı diye düşünen ve projeyi saçma bulanlardansınız yalnız değilsiniz; zira Twitter’da projeyle dalga geçenlerin sayısı, özellikle Time ve USA Today’in duyuru hakkında attıkları tweet’lerden sonra bir hayli arttı.

Titanik II’nin görevi, orijinal gemiye kıyasla biraz daha zor olacak; çünkü kopya gemi yolculuğuna Dubai’den başlayıp orijinal geminin New York’a doğru başlattığı yolculuğun kalkış noktası olan Southampton/Birleşik Krallık’a gidecek. Geminin gerçekleştireceği bu uzun yolculuk için biletlerin ne zaman satışa çıkacağı veya ne kadar olacağı hakkında henüz bir bilgi yok; ancak en azından gemideki can yeleklerinin sayısını artırdıklarına inanmak istiyoruz.