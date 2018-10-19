Titanik'ten Çıkarılan Eşyalar 107 Milyon TL'ye Satılacak

15 Nisan 1912'de 'batmaz' denilen Titanik, Güney Atlantik'in serin sularına gömülmüştü. 100 yılı aşkın sürede Titanik'ten çıkarılan eşyalar artık birer servet niteliğinde.

Bir süredir Titanik'in batık olduğu alanda keşfedilen yeni bir bakteri türü mevcut: Halomonas Titanicae. Bu bakteri türünün Titanik'in enkazını 20 yıl içerisinde yiyip bitireceği söyleniyor. Bu sebeple üç farklı fon aracılığı ile satılacak olan bu eşyalar, bir süre sonra 'batan geminin malları' değil, 'yok olan geminin malları' olarak adlandırılacak. Dilerseniz toplamda 19.2 milyon dolar (107 milyon TL) değer biçilen eşyalara bir göz atalım.

Titanik'in gövdesinden bir parça...

1993 yılında çıkarılan enkazda bulunan bir kadın şapkası...

Titanik'teki çocukların oynadığı misketler...

Merdiven heykeli...

Mücevher ve paraların konduğu kilitli çanta...

Bir şamdan...