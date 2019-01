Türk Telekom Tivibu, yenilenen Tivibu Go uygulamasıyla sosyal medya hesaplarından #HerZamanHerYerde etiketiyle paylaşım yapan 3 şanslı kullanıcıya Samsung Galaxy S9 hediye ediyor. Kampanya detaylarını ve nasıl katılım sağlayacağınızı aktarıyoruz.

Çevrimiçi içerik izleme platformları hızla yaygınlaşırken, Tivibu Go’da yeni ara yüzü ve özellikleri ile öncü olmaya devam ediyor. Platformun yenilenen Tivibu Go uygulaması, kullanıcılara istedikleri zaman, istedikleri yerde sevdikleri içerikleri ve istedikleri TV kanallarını izleme fırsatı sunuyor.

Sadece film ve dizi gibi izlenebilir içerik değil, aynı zamanda müzik, spor müsabakaları ve belgeseller de uygulamanın içerisinde yer alıyor. Ayrıca yerli ve yabancı pek çok televizyon kanalına da ulaşmak mümkün. Spor müsabakaları açısından klasik yayınlarda geniş yer bulamayan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, NBA, Premiere League, Formula 1, MotoGP, ve Tenis turnuvalarını yayınlayan kanalları takip etmek yenilenen platform ile daha kolay bir hal alıyor.

Kullanıcılar, son 7 gün içerisinde listede bulunan TV kanallarında yayınlanmış bütün programlara sonradan ulaşabiliyor, o içerikleri istedikleri zaman, istedikleri yerde izleyebiliyorlar. Eğer içerik canlı yayındaysa durdurabiliyor, geriye sarıp kaçırdığınız bir anı tekrar izleyebiliyorsunuz. Eğer sevdiğiniz bir televizyon dizisi varsa ve kaçırdıysanız, sonradan kaçırdığınız bölümlere erişmek de mümkün oluyor.

Tivibu Go Süper Paket ile yerli ve yabancı kanalları, spor içeriklerini, film, dizi, belgesel ve çocuk içeriğini izleyebilirsiniz.

3 kişiye Samsung Galaxy S9 verilecek #HerZamanHerYerde Tivibu Go kampanyası başladı:

Başta da söylediğimiz gibi Türk Telekom Tivibu, Tivibu Go uygulamasını her zaman ve her yerde erişilebilir olma üzerine konumlandırdı. İşte bu nedenle bir kampanya başlatan şirket, Tivibu Go izlediğiz favori mekanınızdan, #HerZamanHerYerde etiketiyle bir fotoğraf paylaşmanızı istiyor.

Örneğin bir kafede, tatilde, trende ya da bir çay bahçesinde eğer Tivibu Go uygulamasından içerik izliyor ya da dinliyorsanız, o anın bir fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaşmalısınız.

27 Aralık - 10 Ocak tarihleri arasında devam edecek yarışmaya nasıl katılacağınız konusundaki detaylı bilgilere ve katılım koşullarına Tivibu Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.

Unutmayın, katılım süresi tamamlandığında kazanan 3 şanslı Tivibu Go kullanıcısına, Samsung Galaxy S9 hediye edilecek.

Şimdiden iyi şanslar, Tivibu Go uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.