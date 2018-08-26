Geçtiğimiz günlerde sizlerle haberini paylaştığımız maç gerçekleştirildi ve hakem kararıyla iki YouTuber'ın yenişemediklerine karar verildi.

Geçtiğimiz aylarda Joe Weller'ı nakavt ettikten sonra Logan Paul'a meydan okuyan KSI'ın isteği gerçek olmuş ve maçın bütün detayları ayarlanmıştı. Ancak sizlerle de paylaştığımız ve herkesin şüphesi olduğu üzere maçta ciddi bir PR çalışması ve 'tiyatro' olacağı endişesi vardı.

Maalesef şüpheler gerçek oldu: Tam bir tiyatro havasında geçen maçın ilk yarısında Logan Paul, ikinci yarısında ise KSI atak bir boks sergiledi ve maç hakemlerin ortak kararıyla berabere bitti. Normalde bir boks maçının berabere bitmesi nadir görülse de çok da anormal bir şey değildi; tabi daha maç yapılmadan ikinci maç ayarlanmamış olsaydı.

Maalesef bu devasa tiyatroya 1 milyona yakın insan şahitlik etti ve toplamda 10 milyon dolara yakın bir gelir elde edildi. Öyle ki maç; Muhammed Ali vs Henry Cooper maçının ardından, dünya tarihinde bir ABD'li boksör ile bir İngiliz boksörün yaptığı bütün maçlardan fazla izlendi.

Daha önceki haberimizde sizlere ilk maçın birine, öteki maçın da bir diğer YouTuber'a verileceğini düşündüğümüzü söylemiştik ama bu kadarını hayal edememiştik: Oluşturulabilecek en büyük heyecanı oluşturulacak şey yapıldı: Her şey iki boksörün son kez kozlarını paylaşacağı ikinci maça taşındı. İngiltere'de yapılan ilk maçın ardından ikinci maç ABD'de yapılacak. Maçın tarihi henüz belli değil ama Şubat 2019'dan önce gerçekleştirilecek.