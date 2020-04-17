Tofaş'tan "Sağlık Ekipmanı Üretimine Destek Olun" Çağrısı

Koronavirüs mücadelesi kapsamında normal üretime ara veren birçok otomobil şirketi, sağlık ekipmanı üretmeye başladı. Bu üreticilerden Tofaş, sağlık ekipmanı tasarımlarını diğer üreticilerin de kullanabileceğini belirtti.

Tofaş, koronavirüs mücadelesi kapsamında normal üretime ara veren ve sağlık ekipmanı üretmeye başlayan otomobil şirketlerinden biri oldu. Şirket, virüs ile mücadelede yoğun emek sarf eden sağlık çalışanları için bu zamana kadar 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti.

Ekipmanlar 63 Sağlık Kuruluşuna Ulaştırıldı

İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda üretimini gerçekleştiren şirket, ekipmanların teslimatlarını ihtiyaç bildiren hastanelere yapıyor. Bursa Şehir Hastanesi ile başlayan teslimatlar; İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve İzmir dahil olmak üzere toplam 24 ildeki 63 sağlık kuruluşuna ulaştırıldı. Tofaş, bu süreçte maske dışında toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini de üretti.

'8 Farklı Firma Üretime Başladı'

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu yaptığı açıklamada, “İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon içinde sevkiyatları gerçekleştiriyoruz. Salgınla mücadelede kritik bir yere sahip olan sağlık çalışanlarını koruyucu ekipmanları üretmeyi, Tofaş Ar-Ge ve fabrikamız içindeki yetkinliklerimiz ve tedarik zincirimizin de gücünü değerlendirerek sürdürüyoruz. Üretim yapmakta olan diğer işletmelerin de bu ekipmanları hızla ve standartlara uygun şekilde üretebilmelerine destek olmak amacıyla ekipmanların tasarımlarını web sitemizde yayınladık. Bugüne kadar 8 farklı firma bu tasarımlardan faydalanarak üretime başladı. Üretim gerçekleştirebilecek diğer firmaları da bu kaynaktan faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.

Tofaş, salgına karşı yürütülen seferberliğe, nisan ayı sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek destek olmaya devam edeceğini bildirdi.