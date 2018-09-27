TOFAŞ, Üretime 9 Gün Ara Vereceğini Açıkladı

TOFAŞ, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği bildiriyle, Bursa fabrikasında 9 gün üretim yapılmayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında yıllık planlı bakım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle üretime 18 gün ara veren TOFAŞ, bu kez de yurtiçi pazarda yaşanan daralmayı gerekçe göstererek üretime 9 gün ara vereceğini açıkladı.

Halka arzı gerçekleşen şirketler, bu tip duyuruları resmi olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmek durumunda. TOFAŞ da bu kurala uyarak, Bursa fabrikasında farklı günlerde -toplamda 9 gün olmak üzere- üretime ara vereceğini açıkladı.

Buraya tıklayarak detaylarına ulaşabileceğiniz KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle şirketimizin Bursa fabrikasında, Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verilecektir." Böylece TOFAŞ, son 3 ayda 27 gün boyunca işe ara vermiş olacak.

Fortune 500 listesine 11.8 milyar liralık ihracatla 4. sıradan giren TOFAŞ, bu yılın ilk 6 ayında %10'luk artışla 9.5 milyar liralık bir ciro elde ettiğini açıklamıştı.