Togg, T10X'e 1.4.0 ismi verilen yepyeni bir güncelleme geldiğini duyurdu. Yeni güncelleme, yüz tanımayla oturum açmadan Trumore üzerinden araçla ilgili temel bilgilere ulaşmaya kadar birçok yenilik getiriyor.

Togg, T10X modelini mayıs ayında sunmaya başlamıştı. Araç, büyük ilgi görerek 2023 yılının ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobili olmayı başarmıştı. Şirket, düzenli olarak güncellemeler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyordu.

Şimdi ise T10X’in yeni güncellemesi kullanıma sunuldu. 1.4.0 ismi verilen güncelleme, otomobile birçok kullanışlı yeni özellik getiriyor.

T10X 1.4.0 güncellemesi neler sunuyor?

1.4.0 güncellemesinin getirdiği ilk özellik, yüz tanımayla oturum açma. Artık araçta profilinize giriş yaparken şifre girmenize gerek kalmıyor. Ek olarak yepyeni bir arayüz de geliyor. Böylece tüm uygulamaları tam ekran görüntüleyebiliyorsunuz. Ekranınızda kişiselleştirme sunan arka plan renkleri de gelen yeniliklerden.

1.4.0’la T10X’te dört farklı kullanıcı oluşturup her kullanıcının kendine özgü ekranlarını ve özelliklerini oluşturmasına da olanak tanınıyor. Bunlar arasında ekran düzeni, koltuk pozisyonu, ayna ayarı gibi şeyler var. Kısayol menüsünün işlevleri de genişletildi. Sürüş esnasında ihtiyacınız olabilecek özelliğe artık dairesel kumandayla erişmek mümkün olacak. İklimlendirme planlayıcı ise planladığınız günlerde aracın iklim koşullarını otomatik olarak ayarlayabilecek.

Son olarak T10X sahipleri, araçları hakkında temel bilgilere Trumore uygulamasındaki “akıllı cihazım” sekmesiyle ulaşabilecek. Buradaki bilgiler arasında menzil ve batarya durumu, cihaz lokasyonu, ortam sıcaklığı, lastik basınçları gibi bilgilere ulaşılabilecek.