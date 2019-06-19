Tom Clancy's serisine yeni bir oyun daha ekleniyor. Yayınlanan oynanış videosuna göre Ghost Recon Breakpoint'te drone'lar da olacak.

Ubisoft E3’te, Tom Clancy's serisinin yeni çıkacak oyunu Ghost Recon Breakpoint’i oynanılmasına izin verdi. Oyunun grafikleri gerçekten de iyi ve savaş mekanikleri oldukça gelişmiş ancak oyunu serinin diğer oyunlarından farklı kılan özelliği, Pasifik Okyanusu’nda Auroa adında bir takımadada geçmesi. Far Cry’ın da Pasifik Okyanusu’ndaki bir takımadada geçmesi, Auroa’nın biraz da Far Cry’ı andırmasına neden oluyor. Auroa; kırmızı çiçeklerle kaplı düzlükler, karla örtülü zirveler ve plajlarla oldukça çeşitli ortamlara sahip.

Oyun, Wildlands’ Opertaion Oracle adındaki hikâye temelli eklenti paketinde yanımızda savaşan ve Jon Bernthal tarfından oynanan Cole Walker’ı tanıtıyor ancak Walker, Breakpoint’te oyunun kötü karakteri. Walker bu oyunda, sizi ve takım arkadaşlarınızı drone'larla öldürmeye çalışan serseri Ghost’ların lideri.

Oyunun yakın bir zamanda VentureBeat tarafından bir oynanış vidosu yayınladı. Oyunun bu videodaki kısmında göreviniz, düşmanlarla dolu bir binadan araştırmacıyı kurtarmak. Bina, ayrıca devasa bir çitle örtülü. Çitleri geçmeli ve binanın çatısındaki roketli askerleri öldürmelisiniz. Sonra da tankları ve savaş drone'larını geçerek bilim insanını helikopterle savaş alanından kurtarmalısınız.

Oyunda yaralandığınız zaman, yarayı bandajlamak zorundasınız. Eğer yarayı sarmazsanız topallıyorsunuz ki bu da oyuna bir gerçekçilik unsuru katmış gibi duruyor. Ayrıca birileri öldüğü zaman onları diriltmeniz gerekiyor. Oyun 4 Ekim’de PC’ye, PlayStation 4’e ve Xbox One’a geliyor.