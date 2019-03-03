The Division 2'nin Açık Beta Güncellemesi Yayınlandı

Ubisoft'un The Division serisinin devam oyununun açık betasına birçok hatayı gideren bir güncelleme geldi.

Serinin ilk oyunu olan Tom Clancy's The Division, çıktığı günden itibaren oyuncular tarafından oldukça beğeni toplamış ve haftalarca gündemde kalmaya devam etmişti. Şimdi ise serinin 2. oyunu üzerinde çalışan Ubisoft, bir önceki güncellemeyle oluşan hataların tümünü gideren güncellemesini The Division 2 açık beta için yayınladı.

Oyunun asıl sürümünün çıkmasına 2 haftadan az bir zaman (Oyun 15 Mart 2019 tarihinde piyasaya sürülecek.) kalırken Ubisoft, oyunun sunucularını sabah saatlerinde yeni güncellemesini uygulamak için geçici olarak kapattı. Oyuncuların görünmez bir duvara çarpmaları hatası da bu güncelleme ile tamamen giderildi.

The Division 2'nin açık betası tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor. 1 Mart tarihinde başlayan ve 5 Mart tarihine kadar devam edecek olan açık beta süresince oyunu deneyimleyebilir, satışa çıktığında alıp almayacağınıza şimdiden karar verebilirsiniz. Oyunun açık betasına kaydolmak ve oyunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.