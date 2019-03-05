Tom Clancy's The Division 2'nin Son Fragmanı Yayınlandı

İlk oyunuyla beklentileri pek de karşılayamayan Tom Clancy's The Division, serinin ikinci oyunuyla oyuncuların ilgisini geri kazanmayı hedefliyor. Tom Clancy's The Division 2, 15 Mart'ta çıkış yapacak.

Ubisoft'un büyük beklentiler içinde piyasaya süreceği Tom Clancy's The Division 2'nin çıkışından önceki son fragmanı bugün yayınlandı. Serinin ilk oyununda, sunuculardaki bağlantı problemleri ve hikayedeki bağlantıların kopukluğu yüzünden bazı oyuncular memnuniyetsizliğini dile getirse de büyük bir kitle, oyunda yüzlerce saatini eğlenerek geçirdi.

1 Mart'ta açık betasıyla oyuncularla buluşan ve bugün itibariyle açık betanın kapatılacağı Tom Clancy's The Division 2, resmi çıkışını 15 Mart'ta gerçekleştirecek. Bugünle birlikte çıkışına tam 10 gün kalan oyunun son fragmanı ise Ubisoft'un Kuzey Amerika kanalından yayınlandı.

PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak oyunun son fragmanı yayınlanmışken sistem gereksinimlerinden de bahsedelim:

Minimum: 1080p - 30 FPS

Windows: 7, 8, 10

7, 8, 10 İşlemci: AMD FX-6350, Intel Core i5-2500K

AMD FX-6350, Intel Core i5-2500K RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270, Nvidia GeForce GTX 670

AMD Radeon R9 270, Nvidia GeForce GTX 670 Ekran Kartı RAM'i: 2 GB

2 GB DirectX: 11, 12

Önerilen: 1080p - 60 FPS

Windows: 7, 8, 10

7, 8, 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4790 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 480, Nvidia Geforce GTX 970

AMD RX 480, Nvidia Geforce GTX 970 Ekran Kartı RAM'i: 4 GB

4 GB DirectX: 11, 12

Ubisoft tarafından yayınlanan fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tom Clancy's The Division'ın ilk oyunda kaybettiği oyuncu kitlesini yeniden kazanıp kazanamayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.