Hollywood’un en büyük yapım şirketlerinden bir tanesi olan Paramount, yeni Tom Clancy filmi Without Remorse’un gösterim tarihini erteledi. Filmin vizyon tarihinin ertelenmesinin sebebi ise salgın değil rekabet oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamı her noktasına kadar olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle birçok filmin çekimleri durdurulmuş, vizyona girecek olan filmlerin ise gösterim tarihleri ertelenmişti.

COVID-19 salgını sebebiyle vizyon tarihi ertelenen filmler arasında Christopher Nolan’ın Tenet’ı (12 Ağustos) Disney’in “live-action” Mulan’ı (21 Ağustos) ve Wonder Woman 1984 (2 Ekim) bulunuyor. Ancak Tom Clancy filmi Without Remorse’un ertelenme sebebi salgın değil.

Tom Clancy filmi Without Remorse vizyon tarihi ertelendi

Birçok film koronavirüs salgını sebebiyle ertelenirken Tom Clancy filmi Without Remorse’un gösterim tarihinin ötelenmesinin sebebi gişe rekabeti oldu. Without Remorse’un vizyon tarihinin 21 Şubat 2021’e ertelenmesinin sebebi, benzer tarihlerde gösterime girecek olan Wonder Woman 1984 ile rekabetten kaçınmak oldu.

Film, bir deniz komandosu olan John Clark’ın, karısını öldürenlerden intikam almak isterken kendisini çok daha büyük bir komplonun ortasında bulmasını anlatıyor. Film, yeni vizyon tarihinde başrolünde Bob Odenkirk’ün yer aldığı Nobody filmiyle yarışacak.

Without Remorse’un başrolünde daha önce Black Panther ve Creed’de izlediğimiz Michael B. Jordan yer alırken ona Jamie Bell, Cam Gigandet, Jodie Turner-Smith gibi isimler eşik ediyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise daha önce Sicario: Day of the Soldado’yu da yöneten Stefano Solima oturuyor.

Without Remorse’un şu an için sadece ABD gösterim tarihi biliniyor, filmin ülkemizdeki vizyon tarihine dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.