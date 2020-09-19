Daniel Craig’den sonraki James Bond’un kim olacağı uzun süredir tartışılıyor. Yeni söylentilere göre bir sonraki Bond, son dönemin yükselen yıldızlarından Tom Hardy olacak.

Son James Bond filmi olan No Time to Die, kasım ayında vizyona girmek üzere bekleyişine devam ediyor. Öte yandan Tenet’in de vizyonda hedeflenen noktaya ulaşamaması ve düşük gişe rakamları, Hollywood’da filmlerin 2021’e ertelenmesine neden oluyor.

Bazı filmlerin ertelenmesine rağmen James Bond'un en yeni filmi kasım ayında vizyona girecek gibi görünüyor. Bu filmle birlikte Daniel Craig’i de son kez Bond rolünde göreceğiz. 52 yaşındaki aktör, 5. Bond filminden sonra rolü bir başka yetenekli isme bırakacak. Takım elbisenin içinde göreceğimiz bir sonraki isim için yeni bir aday ortaya çıktı.

Tom Hardy James Bond olabilir

Şimdiye kadar farklı etnik kökenlerden ve cinsiyetlerden pek çok James Bond adayının ismi gündeme gelmişti. The Vulcan Reporter’ın haberine göre ise Sony yeni Bond’u buldu: Venom filmlerinde de yer alan Tom Hardy.

Inception filminde de başrollerden biri olmayı başaran oyuncunun bir sonraki James Bond olduğunun No Time to Die filminden hemen sonra duyurulmasının planlandığı ancak bu plandan daha sonra vazgeçildiği ifade edildi. Sony’nin açıklamayı koronavirüs yüzünden aralık ayına ya da 2021 başına erteleyebileceği belirtildi.

Haberin ne kadar güvenilir olabileceği tartışmaya açık ve kesin bir şey söylemek de çok mümkün değil. Yine de şimdiye kadar adı geçen isimler arasında James Bond olmaya en çok yakışacak isimlerin başında Hardy’nin yer aldığı da bir gerçek.

Yeni James Bond kim olacak?

Aslında rolle ilgili daha önce yapılan açıklamalarda, James Bond’un tıpkı Dr. Who gibi bir isim olduğu kadar bir de unvan olduğu ve farklı etnik kökenlerden oyuncuları ya da kadın sanatçıları bu rolde görebileceğimiz belirtilmişti. Hatta ortaya birkaç isim de atılmıştı.

Sizce Tom Hardy, bir sonraki James Bond için ideal seçim olabilir mi? Yoksa bu rolde görmek istediğiniz başka bir oyuncu var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.