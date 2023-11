Venom 3'ten ne zaman yeni bir haber alırız diye beklerken filmin yıldızı Tom Hardy, beklenen müjdeyi verdi. Yine de uzun süre beklememiz gerekecek.

Senaristlerin film yapımcılarına karşı başlattığı Senarist Grevi, yakın zamanda sona ermiş olsa da çok sayıda büyük yapımın ertelenmesine, hatta bazılarının ‘süresiz olarak’ ertelenmesine sebep olmuştu. Bu bağlamda Stranger Things’in final sezonunun ve Blade Runner dizisinin elimizden kayıp gittiğini görmüştük.

Anlaşmaya varıldıktan sonra da bu yapımlar tek tek gün yüzü görmeye başladı. Heyecanla beklenen Venom 3 de bu yapımların arasında. Grevlerden etkilenerek çok sayıda ertelenmeye maruz kalan yapımın başrolü Tom Hardy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla birlikte çekimlere geri dönüldüğünü belirtti.

Açıklamadaki “son dans” serinin sonuna mı işaret ediyor?

Oldukça uzun bir açıklamayla üstte görebileceğiniz paylaşımı yapan Tom Hardy, söz konusu açıklamada çekimlere geri dönüldüğünü belirtirken, öte yandan Venom’un ilk filminden bu yana bu kadar yolu birlikte gelen ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyor. Özel olarak da Yönetmen Kelly Marcel’e ve Jacob Tomuri’ye teşekkür eden oyuncu, her şeyin böyle devam etmesine yönelik dileğiyle de açıklamasını sonlandırmış. Tam çevirisi şu şekilde:

“V3N0M 3 - The Last Dance - Neyse ki çekimlere geri döndük ve tam bu fırsatta, ilk Venom’dan buraya kadar yolu bizimle gelen harika ekibimize, kastımıza, ailemize ve arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar oldukça eğlenceli bir yolculuk oldu ve olmaya da devam ediyor. Çalıştığımız sırada hep zor dönemeçler karşımıza çıkıyor. Fakat yaptığınız işi sevdiğinizde, elinizde iyi malzeme olduğunda ve her yandan sağlam takım desteğini hissettiğinizde, bu dönemeçler o kadar da zor gelmiyor. Etrafınız yetenekli büyük bir ekip ve tutkulu departmanlarla çevriliyken ve sevdiğiniz, önemsediğiniz insanlarla çevriliyken bundan daha iyisini bulamazsınız.”

“Yönetmenim, yazı ortağım ve çok sevgili arkadaşım Kelly Marcel’den kısaca bahsetmek istiyorum. Bu işte dizginleri eline aldığını görmek beni gururlandırıyor. Benim için bu bir onur. İçgüdülerine ve içinden gelene her zaman güven, arkandayım. Her zaman olduğu gibi seninle çalışmaya bayılıyor ve senin farklı zorlukların üstesinden gelişini görmeyi seviyorum. Ayrıca mükemmel arkadaşım ve kardeşim Jacob Tomuri’ye… Jacob, hâlâ tamamen benim gibi görünüyorsun kardeşim. Harika bir yolculuk için buradayız.”

Venom 3’ün konusuna yönelik henüz elimizde bir şey yok. İlk filmi yöneten Ruben Fleischer ve ikinci filmi yöneten Andy Serkis’ten farklı olarak bu sefer yönetmen koltuğunda, Hardy’nin de belirttiği üzere Kelly Marcel var. 8 Kasım 2024’te vizyona girmesi beklenen filmin detayları ortaya çıktıkça size iletiyor olacağız.