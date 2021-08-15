Hollywood yıldızı Tom Hardy, Venom: Zehirli Öfke filminin çekimlerinde yaşanan bir aksilik nedeniyle dizlerinden iki kez ameliyat geçirdiğini söyledi. Şu anda formunun çok iyi olduğunu ekleyen Hardy, yeni filmi Havoc için özel antrenmanlar yapıyor.

Birçok Hollywood filminde başrollerde gördüğümüz Tom Hardy, sinema sektörünün zorlu yanını bir kez daha ortaya koyan bir açıklamada bulundu. 43 yaşındaki aktör, Venom filminin çekimlerinin ardından iki dizinden de ameliyat geçirdiğini söyledi.

Hardy, ilk Venom filmini çekerken bir aksilik yaşandığını ve iki dizinden de ameliyat olması gerektiğini belirtti. “Dizlerinin mahvolduğunu” söyleyen aktör, Venom’ın devam filmi çekimleri başladığında iyileşme sürecinin 8. haftasında olduğunu eklerken şu anda da iyi olduğunu, hayatının en iyi formunu yakaladığını söyledi.

Olumsuz eleştiriler alan Venom’ın devam filmi yolda:

2018’de vizyona giren ve her Marvel filminde olduğu gibi Venom gibi kötü bir karaktere dahi mizahi bir yön katmayı başaran ancak olumsuz eleştirilerle karşılaşan Venom’ın devam filminin geleceği Sony tarafından açıklanmıştı.

Venom 2’nin yönetmenliğini, Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinde Gollum karakterini canlandıran Andy Serkis üstlendi. Venom: Zehirli Öfke 2’nin 15 Ekim’de vizyona girmesi bekleniyor.

Hardy, Havoc filmi için özel antrenmanlar yapıyor:

Esquire’a röportaj veren İngiliz oyuncu, 2022’de vizyona girecek olan Havoc filmine dair açıklamalarda da bulundu. Hardy, Havoc projesi için özel bir antrenman programı sürdürdüğünü ve yapımın kendisini bu denli zorlamasının onu heyecanlandırdığını belirtti.

Hardy, filme yönelik hazırlıkları kapsamında günde bir saat Brezilya jiu-jitsu'su yaptığını ve film için koreografi çalıştığını söyledi.