Tom Hardy: "Venom Filminden 30 Dakikalık Sahnem Silindi"

Sadece 3 gün sonra (5 Ekim) vizyona girecek olan Venom filminden keyif kaçıran bir haber geldi. Tom Hardy, filmden 30 ile 40 dakikalık sahnelerin silindiğini belirtti.

Marvel fanları tarafından şu ana dek yayınlanan fragmanlarına büyük bir şüpheyle yaklaşılan ve birçok otorite tarafından başarısız olacağı düşünülen Venom'dan hoş olmayan bir haber daha geldi.

Filmin vizyona girmesine oldukça kısa bir süre kala Tom Hardy'nin bir röportajda söylediklerine göre filmden 30 ile 40 dakikaya yakın sahne silinmiş. Hardy'ye sorulan, 'Filmde en sevdiğiniz sahne hangisiydi?' sorusu üzerine Hardy adeta içini dökmüş:

"Filmde en sevdiğim sahne sizin göremeyeceğiniz bir sahne çünkü filmden silindi. Yaklaşık 30 ile 40 dakikalık sahne filmden silindi. Hepsi! Çılgın kukla sahneleri, kara mizah sahneleri... Ne demek istediğimi anlıyor musun? Filmde olmayacaklar."

Tom Hardy'nin söylediklerine bakarsak kendisi, filmden sahnelerinin silinmesinden hiç hoşlanmamış görünüyor. Silinmiş sahneler sonrasında 1 saat 52 dakikalık bir yapımla karşılaşacağız. Şaşırmayı çok istiyoruz ama şu ana dek görüp duyduklarımız sebebiyle filmden pek de ümitli değiliz.