Tom Hiddleston'dan Loki İçin Heyecanlandıran Açıklama

Loki dizisi kesinleşir kesinleşmez Tom Hiddleston'dan açıklama geldi.

Disney'in kendi yayın platformunu kuracağı çok uzun süredir biliniyor. Adı Disney+ olacak olan bu platform için özel olarak Scarlett Witch ve Loki gibi diziler hazırlanacağı söyleniyordu. Her ne kadar Marvel aktörleri arasında spoiler vermeden yaşayamayanlar olsa da Tom Hiddleston onlardan birisi olmadığını kanıtladı.

Dizi projesi resmi olarak açıklanana kadar ser verip sır vermeyen yetenekli oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı kısa bir mesajla suskunluğunu bozmuş oldu.

"Loki.

Anlatacak daha fazla hikaye.

Yapacak dafa fazla fesatlık.

Daha fazlası gelecek."

Özellikle Loki hayranlarını (ki Tumblr'a bakarsak gayet çok sayıdalar) ve süper kahraman hikayelerini sevenleri oldukça heyecanlandıran bu paylaşım ile beraber bir soru daha cevap bulmuş oldu. O soru da dizinin başrolünün kim olacağıydı.