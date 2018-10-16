1940 yılından beri neredeyse her jenerasyona damga vurmuş olan Tom ve Jerry'nin filmi için çalışmalar başladı.

Tam 78 senedir genç/yaşlı herkesin keyifle izlediği Tom ve Jerry, ilk kez 'sadece animasyon' olmayan bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan ve Warner Bros'un en efsane yapımlarından biri olan Tom ve Jerry için Fantastic Four'un yönetmeni Tim Story ile görüşmelere başlandığı ortaya çıktı. Variety'den gelen bilgilere göre filmin çekimlerine 2019 yılında başlanacak.

Filmin gerçek ortamlarda çekileceği ve sadece Tom ve Jerry'nin filme animasyon ile ekleneceği konuşuluyor. Son dönemde bu tip filmler daha revaçta olduğu için tamamen animasyon bir yapımla seyircinin karşısına çıkılmayacak. Filmin senaryosu hakkında herhangi bir bilgi olmasa da Tom'u tutan tayfa olarak bir kez daha mutsuz olmak istemiyoruz. :)

Warner Animation'dan gelmesi beklenen iki farklı animasyon film daha var ufukta: İlk iki Harry Potter'ın yönetmeni olan Chris Columbus'tan gelen Scooby-Doo filmi ve LeBron James'in başrolünde yer alacağı Space Jam 2.