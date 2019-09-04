Tomb Raider'ın Devam Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Oyun uyarlamalarının oldukça popülerleştiği son yıllarda beyaz perdeye yolunu bulan Tomb Raider, çok da parlak olmayan ilk filmi sonrası devam filmiyle vizyona girmeye hazırlanıyor. Vizyon tarihi, yönetmeni ve senaristi belli olan filmin çekimleri ise henüz başlamadı.

2018 yılında vizyona giren ve başrolünde Alicia Vikander’ın yer aldığı Tomb Raider filminin devamı üzerinde çalışılıyor. Şu an için filmin çok erken aşamalarında ve hikâyeye dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak filmin gerçekleşmesi için iki önemli adım atılmış durumda.

Deadline’da yer alan habere göre MGM, filmin çıkış tarihini 19 Mart 2021 olarak açıkladı. Yani Tomb Raider’ın devam filminin yapılması ve salonlara hazır hale getirilmesi için bir yıldan uzun bir süre tanındı. Ayrıca filmin yönetmenliğini yapması için de Ben Wheatley ile anlaşıldı. Kendisi daha önce Kill List ve Free Fire gibi filmlerin yönetmenlik koltuğunda oturmuştu.

Filmle ilgili bilinenler

Wheatley’in gelmesiyle birlikte ilk filmin yönetmeni Roar Uthaug ile çalışılmayacağı kesinleşmiş oldu. Yönetmenlik koltuğunda Wheatley otururken filmin senaryosunu Amy Jump yazacak. Filmin yapımcılığını Graham King ve Elizabeth Cantillon üstlenecek. Doğal olarak ilk filmde Lara Croft’a can veren Vikander, bu filmde de yer alacak.

Tomb Raider daha önce 2001 yılında ünlü oyuncu Angelina Jolie ile beyaz perdeye aktarılmış 2003 yılında da devam filmi yapılmıştı. 15 yıl aradan sonra Vikander ile yeniden sinemaya uyarlanan Tomb Raider’ın ilk filmi dünya genelinde 274 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etmiş; ancak eleştirilerden kaçmayı başaramamıştı