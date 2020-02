Tomb Raider’ın 2018’deki yeniden yapım filminin devamının geleceği geçtiğimiz aylarda kesinleşmişti. Alicia Vikander’i yine Lara Croft olarak izleyeceğimiz yeni Tomb Raider filminin çekimlerine nisanda başlanacak.

PlayStation’ın efsane oyunlarından Tomb Raider, 2001 yılından beri filmlerle beyaz perdeye taşınıyor. 2001 ve 2003’te Angelina Jolie’nin canlandırdığı Lara Croft karakterini 2018 yılındaki yeniden yapımda Alicia Vikander canlandırmıştı.

2003 yılında ikinci Tomb Raider filmi yayınlandıktan sonra oyunun film haklarını GK Films satın almıştı. GK Films, Warner Bros. ile beraber 2018 yılında üçüncü bir Tomb Raider filmi yayınladı. Üçüncü film, ilk Tomb Raider filmini ve 2013 yılında çıkan Tomb Raider oyununu temel alıyordu. 2018 yılında yayınlanan Tomb Raider filminde ise Lara Croft karakterini Angelina Jolie’nin yerine bu sefer Alicia Vikander canlandırmıştı.

Üçüncü Tomb Raider filmi, oyunun hayranları tarafından beğeni ile karşılandı. Böylece dördüncü bir Tomb Raider filminin geleceği kesinleşti. Tomb Raider 2 isminde olması beklenen film de Lara Croft’u yine Alicia Vikander canlandıracak.

Dördüncü Tomb Raider filminde Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarının hikayelerinden faydalanılacak. Filmin yönetmenliğini ise Ben Wheatley üstlenecek. Yeni Tomb Raider filminin Nisan 2020’de başlayacak çekimleri; İngiltere, Finlandiya ve Pekin’de gerçekleştirilecek. Tomb Raider serisinin dördüncü filmi olacak yeni Tomb Raider filmi 21 Mart 2021’de vizyona girecek.