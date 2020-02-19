Çıplak Selfieler Çekmeyi Engelleyen Akıllı Telefon: Tone e20

Tone, kullanıcıların çıplak fotoğraflar çekmesini engelleyen yeni akıllı telefonu e20'yi tanıttı. Telefon, içindeki yapay zeka yazılımı sayesinde kullanıcıların bir gün pişman olacakları fotoğraflar çekmelerini engellemeyi hedefliyor.

Dünya üzerinde birçok çift, akıllı telefonları üzerinden birbirlerine çıplak fotoğraflar gönderiyor ve bu durum telefonlar ya da bulut sevisleri hacklendiğinde büyük bir probleme dönüşüyor. Zira kötü niyetli kişilerin veya siber saldırganların gönderilen çıplak fotoğrafları ele geçirerek işlediği suçlar, sıklıkla gündeme geliyor. Japon teknoloji üreticisi Tone, yaşanacak pişmanlıkların önüne geçecek yeni bir akıllı telefon tanıttı.

Tone, yeni bütçe dostu Android telefonu e20'yi tanıttı. Akıllı telefon 6,26 inçlik HD+ ekrana ve arka tarafında 13 MP üçlü kamera kurulumuna sahip. Ancak Tone e20'nin en göze çarpan tarafı Smartphone Protection adı verilen yeni özelliği. Bu özellik, kamera uygulaması içindeki yapay zeka yazılımı ile kullanıcıların çıplak selfieler çekmesini engelliyor.

Tone e20'nin görüntü işleme algoritması, çıplak olarak bir çekim yaparsanız, o fotoğrafın galerinize kaydedilmesini engelliyor. Bu özellik Japonya'daki gençleri, bir gün pişman olabilecekleri fotoğraflar çekmelerine ve paylaşmalarına karşı korumayı amaçlıyor. e20, başka bir kişinin telefonuna da bağlanabiliyor ve çocukları uygunsuz bir fotoğraf çekmeye çalışırsa ebeveynleri uyarıyor.

Cihazda Smartphone Protection özelliğinin yanı sıra 2.0 Ghz hızında 8 çekirdekli işlemci ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Ekranı 19.5:9 en boy oranı sunan telefonda, parmak izi sensörü de yer alıyor. Gücünü 3.900 mAh'lik bataryadan alan telefon, Android 9.0 işletim sisteminde çalışıyor.

Tone e20'nin fiyatı 180 dolar olarak belirlendi ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun yapay zeka özelliğine benzer sistemler, Facebook ve Google gibi şirketler tarafından yasadışı içeriklerin yayılmasını durdurmak için de kullanılıyor.