Toplam 700 TL Değerindeki 15 Steam Oyunu Sadece 17 TL

Normalde 123 dolar gibi bir fiyatla satışta olan 'Fanatical Anthology Racing Bundle', kısa bir süreliğine sadece 3 dolar gibi bir fiyattan satışa sunuldu. Oyunların bedelleri bir kenara; sadece oyunlardan kazandığınız kartlarla bile parasını en az ikiye katlayabilirsiniz.
Fanatical Anthology Racing Bundle
- GTR World Tour
- Riff Racer
- GT Legends
- GTR Evolution
- Vangers
- Insane
- Zero Gear
- Race.a.Bit
- Mashed Drive To Survive
- Race 07
- Little Racers Street
- Barrier X
- Super Toy Cars
- Mini Motor Racing Evo
- DSJ Drift Streets Japan
Siz de bu pakete süresi dolmadan sahip olmak isterseniz, tek yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşmak olacak. Mastercard veya Visa etiketli herhangi bir kredi kartıyla alışverişinizi gerçekleştirebilir ve Steam kodunuzu anında alabilirsiniz.
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