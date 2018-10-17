Toplam 700 TL Değerindeki 15 Steam Oyunu Sadece 17 TL

Fanatical, geçmiş dönemde yaptığı devasa oyun indirimlerine bir yenisini ekleyerek 15 farklı yarış oyununu toplamda 3 dolara satıyor.

Normalde 123 dolar gibi bir fiyatla satışta olan 'Fanatical Anthology Racing Bundle', kısa bir süreliğine sadece 3 dolar gibi bir fiyattan satışa sunuldu. Oyunların bedelleri bir kenara; sadece oyunlardan kazandığınız kartlarla bile parasını en az ikiye katlayabilirsiniz.

Fanatical Anthology Racing Bundle

GTR World Tour

Riff Racer

GT Legends

GTR Evolution

Vangers

Insane

Zero Gear

Race.a.Bit

Mashed Drive To Survive

Race 07

Little Racers Street

Barrier X

Super Toy Cars

Mini Motor Racing Evo

DSJ Drift Streets Japan

Siz de bu pakete süresi dolmadan sahip olmak isterseniz, tek yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşmak olacak. Mastercard veya Visa etiketli herhangi bir kredi kartıyla alışverişinizi gerçekleştirebilir ve Steam kodunuzu anında alabilirsiniz.