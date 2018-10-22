Kısa Süreliğine Ücretsiz 7 Android Oyun ve Uygulama

Google Play Store'da sık sık yapılmakta olan indirimlere yenileri eklendi.

Sizler için toplam değeri yaklaşık 100 TL olup, şu an ücretsiz olarak yayınlanan 7 uygulama ve oyunu listeledik.

Fuzzy Seasons: Animal Forest (Start Pack Edition)

Hayvanların renkli dünyasında, diğer oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu.

17,99 TL yerine ücretsiz.

Little Stars for Little Wars 2.0

Gerçek zamanlı bir strateji oyunudur!

Basit bir amacın var: tarafsız yıldız sistemine doğru ilerle ve bütün düşman sistemleri ele geçir.

6,69 TL yerine ücretsiz.

Light Vs Dark

Klasik ve popüler bir masa oyununun 3 boyutlu uyarlaması. Yeteneklerinizi kullanın ve rakibinizi yenin.

15,99 TL yerine ücretsiz.

B-Grade Renegade

Prosedürel düzey üretimi ve roket yarışı ile alakalı eğlenceli ve zor bir oyun.

7,19 TL yerine ücretsiz.

learndutch.org - Flashcards

Hollandaca öğrenmek isteyenler için en yaygın 1000'den fazla kelimeyi içeren bir kelime kartı uygulaması.

12,99 TL yerine ücretsiz.

Hashtags Pro

Instagram veya Twitter'da şu an en popüler hastaghler hangileri, öğrenmek için indirin.

25,99 TL yerine ücretsiz.

Spelling Book PRO

İngilizce yazım üzerine eğitim veren bir uygulama. Her yaşa hitap ediyor.

10,99 TL yerine ücretsiz.