iOS'in uygulama mağazası App Store'da kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamaları inceliyoruz.

Apple'ın geçtiğimiz ay içerisinde App Store Türkiye'de uyguladığı oldukça yüksek zamlar karşısında kullanıcılardan fazlasıyla olumsuz dönüt alınmıştı. Bu bağlamda kullanıcılar; kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamaları takip eder, fırsatları daha da değerlendirir hale geldi. Bu yazımızda sizler için kısa süreliğine ücretsiz olan 7 uygulamayı derledik.

7. Skate & Strike

Zıplama ve surf modları bulunan Skate & Strike, normal kaykay oyunlarından farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Oyunda sahip olduğunuz silahlar ile kaykay üzerinde kayıyorken rakiplerinizi vurabilir ve galip gelme ihtimalinizi daha da artırabilirsiniz. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

6. Open and edit a file as a text

".html" ve ".txt" gibi birçok metin dosyası uzantısını iOS cihazlarda açmaya yarayan uygulama, bazı zamanlarda hayat kurtarabilecek kadar önemli olabiliyor. Normal satış fiyatı 1.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

5. The Adventures of Tacheman

Boş zamanlarınızda sıkılmamanızı sağlayacak bir oyun olan The Adventures of Tacheman, Mario tarzı bir oynanışa sahip. Canınızı azaltacak canavarları patlatarak oldukça eğlenebilirsiniz. Normal satış fiyatı 3.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

4. Chronicle – Bill Manager

Oldukça kullanışlı bir bütçe yönetimi uygulaması olan Chronicle – Bill Manager, ay içerisinde yaptığınız harcamaları takip etmenize ve bu doğrultuda bütçenizi daha verimli bir şekilde kontrol etmenize olanak tanıyor. Normal satış fiyatı 4.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

3. Font Keyboard

Cihazınızın klavyesindeki yazı tipini değiştirmenize olanak tanıyan Font Keyboard, içerdiği 100'den fazla yazı fontu ile her türden zevke hitap ediyor. Normal satış fiyatı 4.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

2. Extreme Reminders

Cihazınız için bundan sonra kullanmanız gereken tek hatırlatıcı olan Extreme Reminders; takvim, rehber, notlar ve listeler ile entegre olmasıyla sizi büyük bir uğraştan kurtarıyor. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

1. Moto Hero

Retro bir motor oyunu olan Moto Hero, engellere takılmayarak bölümü tamamlamanız gereken klasik tarzda 2 boyutlu bir motor oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Normal satış fiyatı 1.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.