Ücretsiz uygulamalar serimize 10 farklı Android oyun ve uygulamayla devam ediyoruz.

Bazı uygulama geliştiricileri, normalde ücretli sattıkları oyun ve uygulamaları zaman zaman ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Bu hafta en çok dikkatimizi çeken, kısa süreliğine ücretsiz 10 farklı Android oyun ve uygulamayı sizler için derledik.

Math Test Premium - Math IQ Test

Matematik yeteneklerinizi test edebileceğiniz bu uygulama, dört aşamalı bir test sonucunda skorunuzu ortaya çıkarıyor. 16,99 TL yerine ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz uygulamayı kitaplığınıza ücretsiz olarak eklemeniz için sadece 1 gününüz var.

WWW Notifier Pro - Website change detection

Takibe aldığınız herhangi bir internet sitesindeki değişiklikleri size bildiren bu uygulama, bazı durumlarda oldukça işinize yarayabilir. Uygulamayı 10,99 TL yerine ücretsiz olarak edinmek için 6 gün süreniz bulunuyor.

Fotoğraf sakla - LockMyPix

Herkesin görmesini istemediğiniz fotoğrafları, albümleri ve videoları bu uygulamayla korumaya alabilirsiniz. Fotoğraflarınızı şifreli bir ortamda saklayan uygulamayı, sadece 1 gün için 12,99 TL yerine ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Swimmetry

Bu uygulama, tam anlamıyla yüzme koçunuz olacak. Aynı zamanda arkadaşlarınızla da yüzme verilerini karşılaştırabileceğiniz Swimmetry, sadece 2 gün için 7,89 TL yerine ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Legend of the Skyfish

Macera odaklı bir bulmaca oyunu olan Legend of the Skyfish, eğlenceli zaman geçirmek için birebir. Normalde 15,99 TL fiyat etiketi bulunan oyunu, 3 gün boyunca ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Caveman Chuck Adventure

Super Mario benzeri bir oynanışı olan bu oyunun, teması ise tamamen farklı. Bu 2D platform oyununda bir mağara adamı olarak amacımız, kaçırılan eşimizi kurtarmak. Oyuna 7 gün boyunca 9,99 TL yerine ücretsiz sahip olabilirsiniz.

Tiny Defense - Mini Robot Wars

Eğlenceli karakterler ve kolay öğrenilebilir oynayışıyla Tiny Defense - Mini Robot Wars, herkese hitap eden bir oyun. Sadece 10 saat boyunca ücretsiz olarak edinebileceğiniz bu oyunu 12,99 TL yerine ücretsiz olarak indirebilmek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Word Rush Pro: Find Words

Bu oyun, kelime oyunlarıyla beynini çalıştırmayı sevenler için birebir. Normalde 15,99 TL'ye satılan oyuna 3 gün boyunca ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Crazy Tap Chef VIP

Bu oyun, tıklama üzerine kurulu oyunları sevenler için en iyi oyunlardan biri olmaya aday. Oyunu 5,39 TL yerine tamamen ücretsiz indirebilmek için ise sadece 5 gününüz var.

FunTime Cards For Kids

8 yaş ve altı çocuklar için oldukça eğitici bir oyun olan FunTime Cards For Kids, büyük ekranlı cihazlarda en iyi performansı sunuyor. Oyunu 4 TL yerine ücretsiz olarak indirebilmek için 3 gün süreniz bulunuyor.