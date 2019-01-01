Zaman zaman ücretsiz olan mobil uygulama ve oyunlara bu hafta 10 farklı iOS yapımıyla devam ediyoruz.

Koca bir yılı devirip yeni bir yıla girerken, iOS kullanıcılarına yeni yıl hediyesi niteliğinde, kısa süreliğine ücretsiz on oyun ve uygulamayı listeledik.

Güncelleme: Listede yer alan bazı uygulamaların ücretsiz indirme süresi tamamlanmış durumda.

Into The Dark: Narakan

Narakan, sıra tabanlı strateji oyunlarıyla taktik oyunlarını birleştiren bir yapım. Parçalarda keşfedilen karanlık, şiirsel, korkunç bir nesir, sanattan müziğe kadar her detayda ifade edilen, temiz, minimalist bir tarz ve karanlık ortam havasında anlatılan bir anlatının yardımı, oyunu eşsiz, çekici, sürükleyici kılıyor. Oyunun normal değeri, 3.99 dolar.

FakeTime – Unofficial Prank for FaceTime

Arkadaşlarınıza şakalar yapabileceğiniz bir uygulama. Bu uygulama ile FaceTime’dan sanki bir ünlüyle konuşuyormuş gibi davranabilir ve arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. Normal fiyatı, 0.99 dolar.

MyTracks

MyTracks, GPS verilerinizi alabileceğiniz bir uygulama. MyTracks, GPS sensörlerinizdeki verileri alıp, farklı istatistikler belirleyip size sunabiliyor, hatta coğrafi verileri ve hız hesaplamalarını da belirleyebiliyor. Normal fiyatı 4,99 dolar.

Scelta: Track My Weight

Kilolarınızdaki değişimleri takip edebileceğiniz bir uygulama Scelta. Ayrıca, benzer diğer uygulamalara kıyasla, Scelta haftalık ortalamalarınızı kıyaslayabiliyor ve kilonuz konusundaki gelişiminizi gösteriyor. Normal fiyat 4,99 dolar.

Telepaste

Telepaste, QR kodları bir medya dosyası olarak kullanıyor, kopyalama panonuzdaki içerikleri otomatik olarak yakalıyor ve bir QR kodu oluşturuyor. Ayrıca uygulamaya girmenize bile gerek kalmıyor. Uygulama ayrıca, şifreli içerikleri de otomatik olarak kopyalayabiliyor. Normal fiyatı 0,99 dolar.

Cribbage Premium

App Store’un en yüksek puana sahip iskambil oyunu. Cribbage’i isterseniz arkadaşlarınızla isterseniz diğer oyuncularla oynayabilirsiniz. Ayrıca, yeni başlayanların da kolayca oynayabileceği türden bir oyun. Normal fiyatı 1,99 dolar.

Treasure Minor

Treasure Minor, ‘sandbox’ olarak tanımlanan oyunlardan. Kendi maden altyapınızı oluşturabilir, nadir cevherleri ve madenleri keşfedebilirsiniz. Bulduğunuz madenleri satarak, maden ocağınızı geliştirebilirsiniz. Normal fiyatı 0,99 dolar.

PicCollage EDU

Oldukça popüler olan bu fotoğraf uygulaması, 160 milyondan fazla yüklenmeye sahip. Çocuklar için geliştirilen uygulamada herhangi bir hesap gerekliliği de bulunmuyor. Uygulama ayrıca, yüzlerce arka plan, eğlenceli etiketler de barındırıyor. Normal fiyatı 1,99 dolar.

Sketch Fan Pro

Sketch Fan, daha çok profesyoneller için geliştirilmiş bir mobil çizim uygulaması. Boyama ve çizme fonksiyonlarında oldukça yenilikçi olan uygulama, gerçekçi fırçalarıyla da öne çıkıyor. 80’den fazla fırça çeşitliliği, gelişmiş katman sistemi ve daha birçok özelliğiyle profesyonellerin kullanabileceği bir uygulama. Normal fiyatı 5,99 dolar.

Backgammon Premium

Backgammon, App Store’daki en iyi tavla uygulaması ünvanına sahip. Oyunu isterseniz arkadaşlarınızla isterseniz rastgele rakiplerle oynayabilir, liderlik için diğer oyuncularla yarışabilir ve çeşitli başarımlar kazanabilirsiniz. MacWorld tarafından da tavsiye edilen oyunun normal fiyatı 1,99 dolar.