Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 10 Android Uygulaması

Eylül ayının ilk haftası neredeyse sona erdi. Bu haftanın bedava uygulama ve oyunlarına birlikte göz atalım.

Biliyorsunuz ki her hafta bedava uygulamalar serisine yeni bir haber ekliyoruz. Bu hafta Android tarafında 10 yeni uygulamayla karşınızdayız. Sadece birkaç günlüğüne ücretsiz olan uygulamaları edinmeniz için elinizi çabuk tutmanız gerekebilir.

7 Minute Workouts Pro

Eğer sağlıklı bir vücuda gün içinde çok zaman harcamadan kavuşmak istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Kol, Göğüs, Sırt, Bacak, Omuz ve Karın için ayrı ayrı programlara sahip olan uygulamayla vücudunuz daha sağlıklı olacak.

(1 günlüğüne ücretsiz)

Whitelist

Reklamcılık, pazarlamacılık, dolandırıcılık gibi nahoş şeylerle telefonunuzu meşgul etmek isteyenlere geçit vermeyin. Bu uygulama rehberinizde mevcut olmayan kişileri otomatik olarak engellemenize izin veriyor.

(3 günlüğüne ücretsiz)

Nudge

Bu uygulama telefon bağımlılığına 2 şekilde son vermenizi sağlıyor:

Bağımlılık yapıcı uygulamaları bloklayarak onlara ulaşmanızı engeller.

Telefonunuzu farklı yönlerde kullanmak için alternatifler sunar.

(4 günlüğüne ücretsiz)

Ray Watermark

Bu uygulamayla fotoğraflarınıza istediğiniz gibi filigran ekleyebileceksiniz. Birçok farklı font ve metin efekti ile çalışmanızı size özel hale getirecek, fotoğraflarınızı imzalayabileceksiniz.

(4 günlüğüne ücretsiz)

AuditBricks

AuditBricks, site denetimini sizin için çok kolaylaştırıcak. Site denetim süreciyle birlikte sitenizdeki kusurları, takılmaları, yapılacaklar listesini, durum değerlendirmesini daha rahat bulabileceksiniz.

(6 günlüğüne ücretsiz)

HD Camera Pro

HD Camera, yüksek çözünürlüklü videolar kaydetmeniz, harika animasyon efektleri eklemeniz, benzersiz fikirler ortaya koymanız için en iyi kamera ve fotoğraf editörlerinden biri.

(6 günlüğüne ücretsiz)

Matrix Determinant Pro

Matris ve determinant işlemleriniz için ihtiyacınız olan tek uygulama bu.

(7 günlüğüne ücretsiz)

pureSynth Pro

Buna yazacak bi şey bulamadım :D

(7 günlüğüne ücretsiz)

QR Reader PRO

Hızlı ve güvenli QR tarayıcısı.

(7 günlüğüne ücretsiz)

Weather - unlimited & realtime weather forecast

Hava durumunu ve alakalı birçok şeyi reklam görmek zorunda kalmadan bu uygulamada bulabileceksiniz.

(7 günlüğüne ücretsiz)