Bugün sizlere tanıtacağımız 5 iOS uygulamasının değeri, tamı tamına 195 TL. Ancak kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalara şu anda hiçbir bedel ödemeden sahip olabilirsiniz.

Bir seri haline getirdiğimiz, kısa sürelliğine ücretsiz uygulamalar haberlerimize bu hafta bir yenisini daha ekliyoruz. Dolar kurunu da hesaba kattığımızda, artık uygulama marketlerindeki ücretli uygulamalara erişmek bizler için hayli zor bir duruma geldi. Ancak uygulama geliştiricileri bazı zamanlarda çeşitli sebeplerden dolayı içeriklerini kullanıcılarına bedel talep etmeden sunuyorlar.

Bu noktada bizler de bu haftanın en iyi ücretsiz iOS uygulamalarını sizler için derledik. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli kriter, uygulamaların kısa süreliğine ücretsiz oluşudur. Tekrar ne zaman eski haline döneceğini bilmediğimiz bu içerikleri bir an önce indirmeniz yararınıza olacaktır.

1. Disconnect Pro

Cihazınızın pil ömrünü uzatan ve boşa giden hücresel verilerinizi sınırlandıran uygulama, aynı zamanda gizliliğinizi kontrol etmenizi de sağlayacaktır. Ancak burada belki de en çok dikkatinizi çekecek nokta, uygulamanın normal fiyatının 24.99 dolar oluşu. Bu da yaklaşık olarak 157 TL’ye tekabül ediyor.

2. Widget weather

Adından da anlayabileceğiniz üzere uygulama, hava tahminleri için kullanılan bir araçtır. iPhone, iPad veya Apple Watch’ınızda gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz widget weather, sizlere uygulama içi özelleştirme imkanı da sunuyor.

3. Make A Call – Fake Call

Hangimiz sevmediğimiz bir ortamda telefonumuz çalsın da kaçalım istemedik ki? Muhtemelen hepimizin başına böyle bir olay gelmiştir. Yukarıdaki uygulama da tam olarak bu görev için üretilmiştir ve sahte çağrı başlatarak sizi içinde bulunduğunuz can sıkıcı durumdan çıkarabilir.

4. PDF Creator PRO

Hazır okullar da açılmışken, sizlere PDF ile ilgili bir uygulama tanıtalım dedik. Tamamen ücretsiz olan bu uygulama; PDF oluşturmanıza, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenize ve basılı belgeleri PDF şekline döndürmenize yardımcı olur.

5. Orderly – Simple to-do lists

Yoğun bir temponuz varsa ve bu tempo içerisinde bazı önemli detayları atlıyorsanız, Simple to-do lists ile bu soruna dur diyebilirsiniz. Konum tabanlı hatırlatmalar ile sizleri kolayca yönlendirebilen uygulama, sınırsız kategoriye ve harika özelliklere sahiptir. Ve tabii ki bu uygulama da kısa süreliğine tamamen ücretsiz.