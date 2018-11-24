Google Play Store'un kısa süreli indirimleri sonucu şu anda ücretsiz olan oyunları sizler için derledik.

Android tablet ve telefonlar için birçok içeriği barındıran uygulama marketi Google Play'de, bazı zamanlarda Android kullanıcıları için yararlı fırsatlar sunulmakta. Google Play Store'da ücretsiz uygulamalar ve oyunların yanı sıra bazı içerikler de ücretli bir şekilde sunuluyor. Bu ücretli içerikler bazen yapımcıları tarafından kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulabiliyor. İşte sizin için derledğimiz kısa süreliğine ücretsiz olan 5 mobil oyun.

1. Karadiken Kalesi'nin Gizemi

Normal Fiyatı: 10,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Bir aksiyon bulmaca oyunu olan Karadiken Kalesi'nin Gizemi, güzel grafikleri, zorlu bulmacaları ve 14.yy'a ait Blackthorn Şatosu ile sizlere güzel ve eğlenceli bir macera sunuyor.

2. Reporter

Normal Fiyatı: 1.79 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Telefonda korku oyunu severler için güzel bir alternatif olan Reporter, karanlık atmosferi ve güzel grafikleriyle sizlere 2 saatlik eğlenceli vakit geçirtebilecek bir oyun.

3. Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Normal Fiyatı: 2.99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Son 2-3 yılda nostaljiye duyulan özlemle yükselen 8-16 pikselli oyun furyasının bir başka örneği olan Buff Knight Advanced, içerdiği 12 farklı 'boss fight' ve birçok farklı görevle eğlenceli vakit geçirtebilecek bir oyun.

4. Age of Civilizations - Afrika

Normal Fiyatı: 4.10 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Strateji oyunu sevenler için güzel bir fırsat olan oyun, içerdiği Türkçe dil desteğiyle de alternatifleri arasında tercih edilebilirliği konusunda öne çıkıyor. Modern Dünya, 1. Dünya Savaşı gibi farklı senaryolara da sahip olan oyuna ücretsizken indirip bir şans tanınabilir.

5. League of Stickman 2018- Ninja Arena PVP

Normal Fiyatı: 0.59 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

1 milyondan fazla indirilmeye sahip olan aksiyon oyunu, zaten düşük olan ücretine rağmen ücretsizken indirip deneyebilirsiniz. Dövüş oyunları sevenler için güzel bir fırsat.