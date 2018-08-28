App Store'da normalde ücretli olan ancak kısa süreliğine ücretsiz olan 9 oyun ve uygulamayı sizler için derledik.

App Store, özellikle artan kur farklarıyla beraber artık daha da pahalıya gelen ücretli uygulamalar ve oyunlar için güzel fırsatlar sunabiliyor. iPhone ve iPad'lerinize indirerek ömür boyu ücretsiz kullanabileceğiniz bu uygulamaları, tekrardan ücretli hale gelmeden indirmelisiniz. İşte kısa süreliğine ücretsiz 9 iOS mobil uygulama ve oyun.

Reeder 3

Reeder 3, tabletiniz veya telefonunuza farklı kaynaklardan haber okumanızı sağlayan başarılı bir uygulamadır.

SpacePortal – Artırılmış Gerçeklik

Bu oyunda uzaylılar dünyamıza gelmek için artırılmış gerçeklikle beraber portal kullanmakta ve siz de gezegenimizi korumak için görevlendirilmiş kişisiniz.

Mobile Security Pro

Mobile Security Pro, hızlı, ücretsiz ve pratik bir güvenlik uygulamasıdır. Reklamsız olan tam sürümü indirerek telefonunuzun güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Hotfoot – City Racer

Polisler, haydutlar ve harika şehir trafiğiyle dolu canlı bir şehirde en iyi araba sürüş deneyimini yaşamak için hemen oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

NoLocation

Fotoğraflarınızın gizliliğini korumak istiyorsanız, NoLocation bu konuda size yardımcı olabilecek basit bir uygulamadır. Konumunuzu gizleyebilirsiniz ve tüm süreç sadece birkaç saniye sürer.

Multi Translate Voice

Multi Translate, herhangi bir dili aynı anda 3 başka dile çevirebilen profesyonel bir çevirmen ve tercüman uygulamasıdır. Seyahat meraklıları, sıradan kullanıcılar ve profesyoneller için en iyi çevirmen ve tercüman uygulamalarından biridir.

Wonderoom

Wonderoom, hızlı düzenleme için tasarlanmış, temiz arayüzlü, tam özellikli, güçlü bir fotoğraf editörüdür. Instagram ve Flickr fotoğraflarını hesabınızdan alabilir veya hashtag'lerle arama yapabilirsiniz.

GoodScanner – PDF Tarayıcı

GoodScanner, her zaman ve her yerde belgeleri hızlıca tarayabilecek bir cep tarayıcısıdır. Bir listeyi, beyaz tahtayı, kağıt notlarını veya başka bir çok belgeyi GoodScanner yardımı ile taratabilirsiniz.

Astronoidz

Klasiklerden esinlenen ve modern grafiklerle donatılan bu uzay oyunu, size eğlenceli saatler geçirmeyi vaad ediyor. Oyunu ücretsiz bir şekilde indirerek oynamaya başlayabilirsiniz.