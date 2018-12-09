Son zamanlarda oyun arayışında bulunanlar için ilaç niteliğinde olan Play Store indirimleri kısa süre için bizlerle.

Android telefonlarında oynayacak düzgün oyunlar arayanlara müjdemiz var. Google Play Store’daki bazı oyunlar kısa bir süreliğine ücretsiz ve sizler için bu oyunları inceledik.

Farklı oyun türlerinde farklı oyunları derlediğimiz listemizde oyun videolarına da yer vereceğiz. Bu sayede seçim yaparken daha kolay tercih edebilirsiniz.

Bu arada indirimlerin biteceği tarihler oyunların başlıkları altına yazılacaktır. Haberin 9 Aralık 2018 tarihinde yazıldığını ve biraz acele etmeniz gerektiğini unutmayın.

Live or Die: Survival

İndirim süresi: 3 gün - Normal Fiyatı: 8,19 TL

Üçüncü şahıs kamera açısıyla The Sims’i andıran oyunda Minecraft gibi bir craft sistemi de mevcut. Bunun dışında zombi istilasına uğradığınızı da hatırlatmakta yarar var.

LASERBREAK 2

İndirim süresi: 4 gün - Normal Fiyatı: 1,99 TL

Eğer bulmaca tarzı oyunlar hoşunuza gidiyorsa Laserbreak 2 aradığınız oyun. Konsept çok basit: Lazeri “X” kübünü ya da paraları vuracak şekilde yerleştirin.

Birkaç seviye böyle kolay bir şekilde geçse de işler çok daha karmaşık bir hale gelecek. Sabrınıza güveniyorsanız indirin deriz.

Little Stars 2.0

İndirim süresi: 3 gün - Normal Fiyatı: 6,69 TL

Little Stars 2.0 gerçek zamanlı bir uzay strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Amacımız belli: Tüm düşman yıldız sistemlerini ele geçirin. Bu yıldızlar ve yıldız sistemleri yuvarlaklar halinde gösteriliyor. Bir yıldızı, filonuzu oraya göndererek ele geçirebilirsiniz.

162 adet çevrimdışı seviyesi bulunmasının yanı sıra kendiniz de seviyeler oluşturabildiğiniz için eğlencenin sonu yok gibi bir şey.

CELL 13

İndirim süresi: 2 gün - Normal Fiyatı: 1,99 TL

CELL 13, 13 adet devasa seviye ve 65 bulmacadan oluşan bir zeka oyunu. Eğer Portal 2 oynadıysanız bu oyun size hiç yabancı gelmeyecektir.

Cubes

İndirim süresi: 5 gün - Normal Fiyatı: 3,89 TL

Cubes oyununun amacı gösterilen şekli bloklarla oluşturmak kadar basit. İlk seviyelerde oyunun nasıl oynanacağını anlatan aşırı kolay bölümler olsa da seviyeler ilerledikçe alnınızın terlediğini hissedeceksiniz.