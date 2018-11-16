Google Play Store'un kısa süreli indirimleri sonucu şu anda ücretsiz olan uygulamaları sizler için derledik.

Black Friday’in de yaklaşmasıyla birçok yerde birçok indirim görür olduk. Bu indirimler yalnızca donanım değil yazılım alanlarında da karşımıza çıkabiliyorlar. Bu sefer indirimlerin geldiği yer Play Store ve kaçırmamanız gereken uygulamalar ücretsiz şekilde sizlere sunuluyor.

Coin Princess VIP: Retro RPG Quest

Önceki Fiyatı: 1,99 TL

Telefonunuzda oyun oynamayı ve retro oyunları seviyorsanız Coin Princess şu anda kaçırmamanız gereken bir oyun. Şeytan’ın kalesinden kaçabilecek yeteneklere sahip misiniz?

Stickman Revenge 3: League of Heroes

Önceki Fiyatı: 5,09 TL

Heyecana kaldığı yerden devam etmeye gelen Stickman, karakterler de dâhil birçok yenilikle geliyor. İstediğiniz zaman cebinizden çıkarabileceğiniz bir eğlence kaynağı istiyorsanız şu an tam zamanı.

Speed Math 2018 - Ad free

Önceki Fiyatı: 10,99 TL

Speed Math, yalnızca matematik yeteneklerinizi değil aynı zamanda hızınızı da sınayacak bir uygulama. Ekranda verilen işlemlerin doğruluğunu kontrol ederken zamana da dikkat etmeniz gerekiyor.

TD: Goblin Defenders - Towers Rush PRO

Önceki Fiyatı: 3,99 TL

Eğer siz de kule savunması tarzı oyunları seviyorsanız ve bu çeşit bir oyun arıyorsanız artık aramanıza gerek kalmadı. Kısa bir süreliğine ücretsiz olan oyun ile zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız.

Ner - Photo Editor, Pip, Square, Filters, Pro

Önceki Fiyatı: 2,99 TL

Hepimiz fotoğraf çekmeyi sevmesek de sosyal medyada güzel fotoğraflar paylaşmayı seviyoruz. Bu konuda imdadımıza koşan Ner, mükemmel filtreleri ve efektleriyle çektiğiniz fotoğrafları başka bir seviyeye taşıyacak.