Normalde indirmek istediğinizde yaklaşık 35 TL ödemeniz gereken, fakat kısa süreliğine ücretsiz olmuş beş oyun ve uygulamayı sizler için derledik.

Android tablet ve telefonlar için birçok içeriği barındıran uygulama marketi Play Store'da zaman zaman yapılan kampanyalar ile, ücretli uygulamalar ve oyunlar Android kullanıcıları için ücretsiz bir şekilde indirilebilir hale geliyor. Biz de kısa süreliğine ücretsiz olan beş oyun ve uygulamayı sizler için derledik.

Live or Die: Survival Pro

Normal Fiyatı: 8,19 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Post apokaliptik bir dünyada geçen ürkütücü bir hayatta kalma oyunu olan Live or Die: Survival’da, sığınaklar yapıp karakterinizi geliştirip özelleştirebiliyorsunuz.

Empire Warriors Premium: Tactical TD Game

Normal Fiyatı: 1,19 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Kule savunma oyunlarını sevenler için güzel bir fırsat olan Empire Warriors Premium; epik savaşları, kendine has kuleleri ve güçlü kahramanlarıyla ücretsizken değerlendirilebilecek bir oyun.

Abzorb

Normal Fiyatı: 5,39 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Küçük bir boyutu olan Abzorb; otobüste, metroda, durakta oynayabileceğiniz hızlı akan bir Arcade oyunu.

Incognito Browser

Normal Fiyatı: 16,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

İnternet ortamında attığımız her adım takip ediliyor; yaptığımız aramalar süzgeçten geçirilip, daha sonra onlarla ilgili reklamlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla, insanlar artık interneti daha güvenli hale getirmeye çalışıyor. Incognito Browser da bu arayışınıza cevap verebilecek bir internet tarayıcısı ve gizliliğe önem veren kullanıcılar için iyi bir seçenek.

Rugo - Icon Pack

Normal Fiyatı: 1,69 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Telefonunuzdaki ikonlardan sıkıldıysanız ve değişiklik arıyorsanız, Rugo işinize yarayabilecek bir uygulama ve ücretsizken değerlendirmek isteyebilirsiniz.