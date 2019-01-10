App Store'da kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamaları sizler için listeledik.

Eğer iPhone sahibiyseniz ve telefonunuza yeni uygulamalar indirmek istiyorsanız, bunu ücretsiz yapabilmeniz için belirli yöntemler mevcut. Belirli zamanlarda belirli uygulamalar ücretli oldukları halde kısa bir süre için ücretsiz olabiliyorlar. Biz de bu hafta sizler için bu uygulamaları listeledik.

Aşağıda listelediğimiz uygulamaları ücretsiz şekilde indirip telefonunuzu farklı yönlerde geliştirebilirsiniz.

Digital Barometer S10

Eski fiyatı: 0,99$

Deniz seviyesine göre ayarlanmış basınç seviyeli dijital barometre (basınçölçer) sayesinde hPa, mBar, inHg, kPa ve daha birçok değerde ölçüm yapabilirsiniz.

Politaire

Eski fiyatı: 0,99$

Sıkıldığınızda elinizin altında güzel bir kart oyunu olmasını istiyorsanız kaçırmamanız gereken oyunda standart oyun modunun yanı sıra birden fazla rekabetçi mod ile de karşılaşacaksınız.

Tesla Wars - II

Eski fiyatı: 1,99$

Kule savunması oyunlarını sevenlerin kaçırmaması gereken oyun dünya çapında 3.500.000 oyuncuya sahip. 3 farklı zorluk seviyesine sahip 80 seviyeyle birlikte can sıkıntısı derdiniz ortadan kalkacak.

Illuminati Soundboard

Eski fiyatı: 0,99$

Hepimiz bu uygulamaları en azından bir kere indirmişizdir. İlginç bir anda 70’ten fazla ses arasından biriyle tepki vermek istiyorsanız ancak böyle bir uygulamaya bir dolar vermek istemiyorsanız, ya şimdi ya hiç!

Trader’s Way

Eski fiyatı: 1,99$

Trader’s Way, borsadaki artış ve azalışları takip etmenizi gerektirecek ve zihninizi zorlayacak bir oyun. Oyun sayesinde piyasayı nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenecek ve işleri kendi lehinize çevirmek için neler yapmanız gerektiğini bulmaya çalışacaksınız.