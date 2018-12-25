Google Play Store'da bulunan ikon paketleri kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Kullanıcılar tarafından kişiselleştirilebilmesiyle öne çıkan işletim sistemi Android için cihazınızda bulunan ikonları renklendirebileceğiniz 7 adet ikon paketi kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya süresince ikon paketlerini edinen kullanıcılar bu ikon paketlerine ömür boyu sahip olma hakkını elde ediyorlar.

7. Pixcyl - Cylinder Icon Pack

Pixcyl - Cylinder İkon Paketi ile cihazınızın ikonlarını Pixel ikonlarına dönüştürebilirsiniz ve bu sayede cihazınızda Google'ın Pixel deneyimini bir nebze daha iyi yaşama imkanını yaşayabilirsiniz. Normal satış fiyatı 7,19 TL olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak Play Store'da bulunuyor.

6. Oreo Z Düz Simge Paketi

Oreo ikon paketiyle beraber yepyeni güzel görünümlü ikonların yanında ücretsiz olarak canlı duvar kağıtlarına da cihazınızda kullanmak üzere sahip oluyorsunuz. Normal satış fiyatı 1,89 TL olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak Play Store'da bulunuyor.

5. Mandala Icon Pack

İkonlarınızı yuvarlak bir şekilde yeniden düzenleyen ve ikonlarınıza daha hoş bir görünüm kazandıran Mandala İkon Paketi, Android cihazınızı kişiselleştirmeniz için birebir. Normal satış fiyatı 8,39 TL olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak Play Store'da bulunuyor.

4. Orini - Icon Pack

İkonlarınıza altıgen görünüm kazandıran Orini İkon Paketi, altıgen görünüm kazandırmanın dışında, sahip olduğu pastel renkleriyle Android cihazınızın görünümünü oldukça hoş bir hale getiriyor. Normal satış fiyatı 3,49 TL olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak Play Store'da bulunuyor.

3. Iconix - Icon Pack

Minimalist tarz ikon görünümlerine sahip olan Iconix İkon Paketi içerisinde; 1500'den fazla ikon görünümü, binlerce duvar kağıdı ve onlarca Launcher ile uyumluluk özelliklerini bulunduruyor. Normal satış fiyatı 6,89 TL olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak Play Store'da bulunuyor.

2. Odici - Icon Pack

Gri arka planlı, yumuşatılmış kenarlı ve oldukça renkli ikon görünümlerine sahip olan Odici İkon Paketi, cihazında yenilikler isteyen kullanıcılar için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Normal satış fiyatı 2,99 TL olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak Play Store'da bulunuyor.

1. Rocsy Square - Icon Pack

Rocsy Square İkon Paketi cihazınızın renklenmesine oldukça katkı sağlıyor. Çizim tarzında renkli ve eğlenceli ikon paketlerine sahip olmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Normal satış fiyatı 3,49 TL olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak Play Store'da bulunuyor.