Android kullanıcıları için haftanın beklenen günü geldi ve Google Play Store’un cuma indirimleri başladı. Birçok oyun ve uygulamanın kısa bir süre için ücretsiz olarak indirilebileceği indirimlerden seçtiğimiz 10 oyun ve uygulamayı sizlerle paylaşacağımız yazımıza hoş geldiniz.

Barselona’da 25 Şubat günü başlayacak Mobil Dünya Kongresi MWC 2019’un heyecanı yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Kongreyi beklerken sıkılmaktan korkuyorsanız, tam da size göre oyunlar ve uygulamaların olduğu listemize göz atmanızda yarar var. İşte Google Play Store’da bu hafta indirime giren ve kısa süre için ücretsiz olarak indirebileceğiniz 10 Android oyun ve uygulama.

1. KUNI Fotoğraf ve Video Düzenleyici

Normal fiyatı: 20,99 TL

Geçmiş döneme ait fotoğraf ve videolar hoşunuza gidiyorsa, KUNI Fotoğraf ve Video Düzenleyici tam da size göre bir düzenleme uygulaması. Hem fotoğraflarınızı hem de videolarınızı düzenleyebileceğiniz uygulama, size 180’den fazla filtre sunuyor. Sunduğu hazır ayarlarla oldukça kolay bir kullanıma sahip uygulamayı, aşağıdaki bağlantıdan tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

2. Pil Çubuğu - Battery Bar

Normal fiyatı: 1,79 TL

Bildirim çubuğunuzu özelleştirerek pil düzeyinizi kontrol etmenizi sağlayan uygulama ile pil yüzdenizin değişimini görsel olarak izlemeniz mümkün. Pil çubuğunun kalınlığını, rengini ve konumunu kişiselleştirmenize olanak sağlayan Pil Çubuğu isimli uygulamayı, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

3. Round Corners

Normal fiyatı: 1,79 TL

Akıllı telefonunuzun ekranının köşeli olması sizi rahatsız ediyorsa, Round Corners tam da size göre bir uygulama. Android 4.0 ve üzeri tüm cihazlarda kullanılabilen uygulama, aynı zamanda Türkçe dil desteği de sunuyor. Yuvarlaklaştırdığınız köşelerin rengini ve saydamlığını değiştirmenize de olanak tanıyan Round Corners uygulamasını, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

4. Decoy PRO

Normal fiyatı: 7,19 TL

Çıktığınız avlarda akıllı telefonunuzla avlamak istediğiniz hayvanlara ait sesler çıkarmak ister miydiniz? 70’ten fazla türün seslerinin yer aldığı Decoy PRO’yu eğlence amaçlı da kullanmanız mümkün. Geliştiricisi tarafından sürekli yeni seslerin eklendiği uygulamayı, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

5. Zombie Infinity War VIP

Normal fiyatı: 5,59 TL

Zombi oyunlarını sevenlerdenseniz, Zombie Infinity War isimli oyunu kesinlikle indirmelisiniz. Periyodik aralıklarla oluşturulan liderlik tabloları sayesinde arkadaşlarınızla rekabete girip birbirinden zorlu bölümlerde zombilerle mücadele edeceğiniz oyunun kontrolleri de oldukça kolay. Reklam içermeyen Zombie Infinity War VIP’yi aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

6. LASERBREAK 2 Pro

Normal fiyatı: 1,99 TL

Oyun içerisindeki aynaları, prizmaları ve daha birçok farklı objeyi kullanarak lazeri hedefe ulaştırmanız gereken LASERBREAK 2 Pro, bakış açınızı ve strateji planlama yeteneğinizi geliştirebileceğiniz bir optik oyun. 119 zorlu bölümle mücadele edeceğiniz LASERBREAK 2 Pro’yu aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

7. Paranormal Territory

Normal fiyatı: 0,99 TL

Korku oyunlarından keyif alanlardansanız, AGaming + tarafından geliştirilen Paranormal Territory isimli oyunu kesinlikle indirmelisiniz. Giderek korku seviyesini arttıran oyunun sonunda, korkmamış olmanız neredeyse imkansız. Ses efektleriyle ve korkunç mekanlarıyla öne çıkan Paranormal Territory’yi aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

8. Deep Space 3D Pro

Normal fiyatı: 6,59 TL

Uzaya hayranlık duyanlardansanız, Deep Space 3D Pro’yu indirerek ekrana her baktığınızda keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Canlı duvar kağıtlarıyla ekranınıza dinamik bir görüntü kazandırabileceğiniz uygulamayla kendiniz uzayın derinliklerinde hissedebilirsiniz. Üç farklı temayı kullanmanıza olanak sunan Deep Space 3D Pro’yu aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

9. Annular - Icon Pack Theme

Normal fiyatı: 4,19 TL

Kullandığınız uygulamaların simgelerinden sıkıldıysanız, Annular - Icon Pack sizin için güzel bir alternatif olabilir. 3.700’den fazla simgeyi içinde barındıran Annular - Icon Pack, herhangi bir reklam da içermiyor. Birçok başlatıcı ile uyumlu çalışabilen Annular - Icon Pack’i aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Annular - Icon Pack Theme

10. Blackdrop - Black teardrop icons

Normal fiyatı: 7,19 TL

Uygulamalarınızın farklı görünmesi için bir diğer alternatif ikon paketi de Blackdrop. Minimalist bir tasarıma sahip ikonlarla birlikte 200’den fazla duvar kağıdını kullanıma sunan Blackdrop uygulamasını, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Google Play Store’da cuma indirimlerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyun ve uygulamaları sizlerle paylaştığımız listemizin sonuna geldik. En beğendiğiniz uygulama ve oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. İndirimli uygulamaları sizlerle paylaştığımız yazılarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)