Her hafta olduğu gibi bu hafta da kısa süreliğine ücretsiz Google Play uygulamalarıyla karşınızdayız.

Google Play'de bu hafta da birçok uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. Biz de her hafta olduğu gibi bunları sizler için derledik. Yine takipçilerimizin geri dönüşlerini dikkate alarak bu habere ikon paketlerini dahil etmedik. Lafı daha fazla dolandırmadan listemize geçelim:

Colonies PRO

Normal Fiyatı: 10,99 TL

İndirme Sayısı: 1,000+

Colonies Pro, beyninizi zorlamanızı sağlayacak, mantıklı düşünerek hareket etmenizi sağlayacak bir zekâ oyunu. Bunların hepsini yaparken aynı zamanda eğlenceli bir oynanışa da sahip. Oyundaki amaç, parmağınızı aynı renk veya türdeki sembollere dokunarak olabildiğince fazlasını birleştirmek ve yüksek skor elde ederek sıralama yapmak.

Timing Hero VIP: Retro Fighting Action RPG

Normal fiyatı: 23,99 TL

İndirme sayısı: 1.000.000+

Timing Hero, Atari oyunu tarzı 8 bit görsellere sahip bir RPG oyunu. Pixel art olarak stilinin hakkını veren oyunun mekanikleri ise gerçekten oyunu oynanabilir halde olmanın ötesine taşıyarak çok zevkli bir hale getiriyor.

Simple Pro for Facebook & more

Normal fiyatı: 6,89 TL

İndirme sayısı: 100.000+

Simple Pro, Facebook'un batarya emici uygulamalarından birini kullanmanıza gerek kalmadan Facebook Messenger'ı ve Facebook'u daha basit bir şekilde kullanabilirsiniz.

Integral Calculator

Normal fiyatı: 5,19 TL

İndirme sayısı: 1.000+

Integral Calculator, isminden de anlaşılabileceği gibi integral işlemlerini kolayca yapabileceğiniz bir hesap makinesi uygulaması.

CUBE: Model and measure in AR

Normal fiyatı: 12,99 TL

İndirme sayısı: 10.000+

Artırılmış gerçeklik sayesinde etrafınızdaki cisimlerin boyutunu ölçmek istiyorsanız, CUBE uygulaması tam size göre. Eğer telefonunuzda bu özellik yoksa CUBE sayesinde etrafınızdaki objelerin ölçülerini rahat bir şekilde alabilirsiniz.

Bu hafta da kısa süreliğine ücretsiz uygulamaları listelediğimiz haberimizin sonuna geldik. Daha fazlası için sitemizi takipte kalmayı unutmayın.