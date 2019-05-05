Her hafta farklı tarzdaki kısa süreliğine ücretsiz oyun ve uygulamaları derlemeye çalıştığımız uygulama listemizin bu haftaki yazısında işinize yarayacak birçok uygulamayı bulabilirsiniz.

Her hafta belirli uygulamalar Google Play Store üzerinde kısa süreliğine ücretsiz oluyor. Biz de sizler için işinize yarayabileceğini düşündüğümüz uygulamaları derledik. Yorumlarınızı da dikkate alarak ikon paketlerine ağırlık vermemeye çalıştık ancak bazı okuyucularımızın isteği üzerine bir adet ikon paketi eklemeyi de unutmadık.

Network Manager - Network Tools & Utilities (Pro)

Eski fiyat: 33,99 TL

İndirme sayısı: 50.000+

Cihazınızın bağlantılarını yönetip bunları görüntüleyebileceğiniz profesyonel bir uygulamanın kısa süreliğine ücretsiz olduğunu söylesek ne derdiniz? Network Manager sayesinde tüm bağlantılarınızı görüntüleyip ulaşmak istediğiniz bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Greenskin Invasion

Eski fiyat: 11,99 TL

İndirme sayısı: 1.000+

Strateji ve zindan oyunlarının bir araya geldiği bu macera dolu oyunda birçok farklı oyun modu sayesinde canınız sıkılmayacak. Onlarca görevi tamamlarken kahramanınızı da geliştirmeye çalışacağınız bu oyunda hayatta kalmayı başarabilecek misiniz?

Tiny Habit - daily habit tracker

Eski fiyat: 6,89 TL

İndirme sayısı: 5.000+

Alışkanlıklarınızı takip ederken sizi yapmayı istediğiniz bir şey konusunda motive de eden uygulama sayesinde her şey bir çocuk oyuncağına dönüşecek. Belirli bir alışkanlık edinmekte zorlanıyorsanız bu uygulamayı hiç düşünmeden indirin deriz.

AppTime Pro - phone usage tracker

Eski fiyat: 6,89 TL

İndirme sayısı: 1.000+

AppTime Pro uygulaması sayesinde hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğinizi takip edebilirsiniz. Telefonunuzla fazla vakit geçirdiğinizi düşünüyorsanız bu uygulamayı indirerek bunu kontrol edebilirsiniz. Fazla kullanımda bulunduğunuz zaman sizi uyaran uygulama sayesinde telefonunuza hapsolmayacaksınız.

Foro - Icon Pack

Eski fiyat: 7,19 TL

İndirme sayısı: 10.000+

Listemizin son sırasında, yazımızın başında da belirttiğimiz üzere bir ikon paketi bizleri karşılıyor. Yuvarlak bir tasarıma sahip olan ve kabartma efekti verilmiş olan ikon paketiyle telefonunuzun havasını anında değiştirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra 18 adet QHD duvar kağıdına da sahip olan ikon paketinin kısa bir süre için ücretsiz olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Bu hafta kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamaları listelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Listemizde daha çok görmek istediğiniz ya da “Bu da olsa iyi olurdu” dediğiniz noktaları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Haftaya başka bir yazımızda görüşmek üzere, hoşça kalın (: