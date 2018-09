Bugün sizlere App Store’de kısa süreliğine ücretsiz olmuş 6 oyun ve uygulamayı tanıtacağız.

Bir seri haline getirdiğimiz ve her hafta güncellediğimiz ücretsiz oyun ve uygulamalar listesinde bu hafta 6 oyun ve uygulama mevcut. Uygulama geliştiricilerin kısa süreliğine ücretsiz hale getirdikleri bu içeriklere sizler de elinizi çabuk tutarak erişebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, uygulama ve oyunların her an tekrar eski haline dönerek ücretli olabileceğidir. İşte sizler için seçtiğimiz, haftanın en iyi oyun ve uygulamaları.

1. Ted’s Mower

Telefonunuzdaki mevcut oyunlardan sıkıldıysanız ve şu sıralar yeni bir oyun arayışı içerisindeyseniz, Ted’s Mower şans verebileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Farklı stratejiler geliştirerek oynayabileceğiniz oyun, temelde çim biçme üzerine kurulu.

2. Buttery Smooth Video Camera

Ödüllü bir yazılım mühendisi tarafından oluşturulan Buttery Smooth Video Camera, sizlere mükemmel video ve fotoğraflar çekmede yardımcı olacaktır. Normalde yaklaşık olarak 18 TL olan uygulama, kısa süreliğine tamamen ücretsiz.

3. RIPNDIP STICKERS

Çok sayıda kaliteli etikete ulaşabileceğiniz uygulama, denemenizin ardından favori uygulamalar listenize girebilir.

4. MuseScore: sheet music

MuseScore: sheet music, notalarına ihtiyaç duyduğunuz müziklere çevrimiçi ve çevrimdışı ulaşmanızı sağlayan bir uygulamadır. Dinleyeceğiniz müziğin notalarını da görebileceğiniz uygulama; bünyesinde piyano, trompet, keman, perküsyon ve flüt gibi enstrümanları barındırmaktadır.

5. Tweety Pro Widgets for Twitter

Eğer siz de tam bir Twitter tutkunuysanız, Tweety Pro Widgets for Twitter sizler için oldukça işe yarayan bir uygulama olacaktır. Kilit ekranınızdan tüm güncel tweetlere ulaşabilmenize olanak sağlayan uygulama, Twitter’a girmeden de sizleri olan bitenden haberdar eder.

6. Buddy Vampire

Özellikle vampir konulu filmlerden hoşlananların zevk alacağı Buddy Vampire, deyim yerindeyse evcil bir vampirinizin olmasına olanak tanıyacak. Dişlerini fırçalayacağınız, kanla besleyeceğiniz, duş aldıracağınız ve mini oyunlarla vampirinizin bakımını üstleneceğiniz oyun ile eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.