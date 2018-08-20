700 TL Olan 10 Steam Oyunu, Kısa Süreliğine 12 TL'ye Düştü

Toplam Değeri 700 TL olan 10 oyun, Fanatical üzerinde 12 TL’ye satılıyor. Kampanya önümüzdeki 3 gün boyunca devam edecek.

Son dönemde artan kur fiyatları oyun sektörüne de etki ediyor. Bu noktada şikayetçi olan PS4 ve Xbox One kullanıcılarının aksine Steam sayesinde keyfi yerinde olan PC oyuncuları, Steam dışındaki kampanyalarla da son derece uygun fiyatlı oyun satın alabiliyor.

PC oyuncularını sevindirecek son kampanya “Fanatical” sitesinden geldi. Steam’de etkinleştirilebilir oyunlar satan platform, “All Star Steam Games” kampanyası altında 10 oyunun yer aldığı bir pakete indirim yaptı. Normalde 700 TL’ye satılan 10 oyunu 12 TL’ye satarak %98’lik bir indirim yapan Fanatical, bu sayede Türk oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı.

Fanatical’ın yaptığı inanılmaz kampanyada yer alan oyunlar şu şekilde;

Chroma Squad

Skullgirls

Deadlight

Mad Games Tycoon

Replica

The Way

Wick

12 is Better Than 6 Game

The Uncertain: Episode 1 - The Last Quiet Day

Infectonator: Survivors

Fanatical’dan şu anda 12,28 TL’ye alabileceğiniz bu 10 oyunu Steam kodları sayesinde Steam hesabınıza bağlayabileceksiniz. Eğer kampanyayı hemen görmek istiyorsanız, buraya tıklayarak Fanatical’ın resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz.