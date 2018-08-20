700 TL Olan 10 Steam Oyunu, Kısa Süreliğine 12 TL'ye Düştü

Son dönemde artan kur fiyatları oyun sektörüne de etki ediyor. Bu noktada şikayetçi olan PS4 ve Xbox One kullanıcılarının aksine Steam sayesinde keyfi yerinde olan PC oyuncuları, Steam dışındaki kampanyalarla da son derece uygun fiyatlı oyun satın alabiliyor.
PC oyuncularını sevindirecek son kampanya “Fanatical” sitesinden geldi. Steam’de etkinleştirilebilir oyunlar satan platform, “All Star Steam Games” kampanyası altında 10 oyunun yer aldığı bir pakete indirim yaptı. Normalde 700 TL’ye satılan 10 oyunu 12 TL’ye satarak %98’lik bir indirim yapan Fanatical, bu sayede Türk oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı.
Fanatical’ın yaptığı inanılmaz kampanyada yer alan oyunlar şu şekilde;
- Chroma Squad
- Skullgirls
- Deadlight
- Mad Games Tycoon
- Replica
- The Way
- Wick
- 12 is Better Than 6 Game
- The Uncertain: Episode 1 - The Last Quiet Day
- Infectonator: Survivors
Fanatical’dan şu anda 12,28 TL’ye alabileceğiniz bu 10 oyunu Steam kodları sayesinde Steam hesabınıza bağlayabileceksiniz. Eğer kampanyayı hemen görmek istiyorsanız, buraya tıklayarak Fanatical’ın resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz.