75 TL Değerindeki, Kısa Süreliğine Ücretsiz 7 Uygulama

Google Play'de indirime girmiş 7 adet oyun ve uygulamayı sizler için derledik.

Google Play Store’da kısa süreliğine ücretsiz hale gelen oyun ve uygulamaları sizler için derledik. Dört adet oyun üç adet uygulamanın bulunduğu listede farklı türlerdeki oyunları ve uygulamaları bir araya getirdik. İşte kısa süre için ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyun ve uygulamalar:

13 Puzzle Rooms

Normal Fiyatı: 13,99 TL

İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Yüklenme Sayısı: +100.000

Macera türündeki bu oyunda yapmanız gereken oldukça basit: çeşitli zorluktaki bulmacaları çözerek odalardan kaçmaya çalışmak. ‘Craft’ sisteminin bulunduğu oyunda bazen bulmacayı çözebilmek için iki farklı nesneyi birleştirmeniz gerekecek.

Little Stars for Little Wars 2.0

Normal Fiyatı: 6,69 TL

İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Yüklenme Sayısı: +100.000

Strateji oyunları sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bu oyun ilerledikçe artan zorluğuyla sinirlerinizi bozabilir. 324 adet farklı seviyenin bulunduğu oyunda isterseniz tek bir telefon üzerinden arkadaşınızla oynayabilir isterseniz çoklu oyuncu moduyla diğer oyuncularla da kapışabilirsiniz.

Coin Princess VIP

Normal Fiyatı: 3,99 TL

İndirimli Fiyattı: Ücretsiz

Yüklenme Sayısı: +1.000.000

Rol yapma türündeki bu oyun ayrıca retro oyun seven oyunculara hitap ediyor. Farklı şövalyelerin ve birçok farklı düşmanın bulunduğu oyunda, ilgi çekici bölüm tasarımları da sizleri bekliyor.

Coin Pri

Sudoku

Normal Fiyatı: 20,99 TL

İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Yüklenme Sayısı: +100.000

Bulmaca sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken Sudoku oyununda klasik ve sınırsız olmak üzere iki farklı mod bulunuyor. Klasik modda dört farklı zorluk seviyesinden oluşan 1.000 bulmaca bulunurken, sınırsız oyun modunda, 6x6, 9x9, ve 12x12 oyun alanı bulunan üç farklı oyun stili bulunuyor. Oyunu, oyuncular için daha çekici kılacak olan özelliği ise reklamsız olması.

Home Workout Gym Pro

Normal Fiyatı: 18,99 TL

İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Yüklenme Sayısı: +100.000

Spor salonuna gidecek vakti bulunmayanlar ve evde spor yapmak isteyenler için oldukça ideal olan uygulamada gelişmiş 3B animasyonlar, kilo vermek ve vücut geliştirmek için tasarlanmış yemek planları da bulunuyor.

Gif Me!

Normal Fiyatı: 5,09 TL

İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Yüklenme Sayısı: +100.000

Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğini 14 saniyelik Gif’ler oluşturabileceğiniz uygulama çeşitli renk filtreleri de bulunuyor. Sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşım yapmayı sevenler için tam olarak biçilmiş kaftan.

BlackCam Pro

Normal Fiyatı: 5,49 TL

İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Yüklenme Sayısı: +100.000

Listemizdeki son uygulama da fotoğraf çekmeyi ve sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaşmayı sevenler için. Basit kullanımı ve arayüzüyle öne çıkan uygulamada fotoğraflarınızın çözünürlüğünü düşürmeden çıktı da alabilirsiniz.

Bu ve bunun gibi uygulama indirimlerinden anında haberdar olmak için takipte kalın :)